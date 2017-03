i finalitzar prematurament abans de cap d’any. Malgrat les resistències del president espanyol, que vol estirar el mandat, és un dels escenaris que estudia la cúpula del PP, que veu com el possible retorn de Pedro Sánchez, combinat amb el procés independentista a Catalunya, la cohabitació amb un soci inestable com Ciutadans i les dificultats per aprovar els pressupostos del 2018 dinamiten l’horitzó polític. Els col·laboradors més immediats de Rajoy ja miren de reüll el botó nuclear d’unes eleccions que, segons les enquestes, perjudicarien tothom tret del PP. "Cada vegada hi ha menys elements per no convocar-les", expressen fonts populars.L’equip de Sánchez assegura que ja disposa del suport del 40% de la militància socialista. Suficient per activar les alarmes a Génova i Ferraz, que temen que la implosió del PSOE i del seu grup parlamentari derivin en una llarga etapa d’inestabilitat. Una victòria de Sánchez obriria les portes a un pacte amb Podem i a una moció de censura de resultat incert. Fos com fos, apunten al PP, Rajoy es veuria abocat a convocar unes eleccions a finals de la tardor amb el lema "o jo o el caos".que podria aprofitar la inestabilitat a Madrid per aprofundir la política de fets consumats. Les manifestacions de comiat del president del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos sobre la impossibilitat de resoldre la qüestió des de l’àmbit judicial deixen al descobert les mancances estratègiques de l’executiu espanyol, incapaç de donar respostes eficients a les maniobres del Govern i el Parlament per dur a terme la desconnexió.la direcció del PP centra ara les seves esperances en el fet que Podem rebutgi la celebració d’un referèndum unilateral a Catalunya. Les mirades posades en Albano Dante Fachin i en el pes que el seu partit tindrà a la nova formació d’Ada Colau, clau per bolcar la majoria social a Catalunya en un o altre sentit.L’entorn de Rajoy creu que la filtració de fa unes setmanes sobre plans de l’executiu per assumir les competències d’Ensenyament i dels Mossos va ser contraproduent. De fons, el convenciment que –com en un combat de judo en el qual s’aprofita la força de l’adversari- l’independentisme busca una reacció desmesurada per part de la Moncloa que li atorgui la victòria en el relat.L’equip de Rivera és conscient de la necessitat de preservar la seva pròpia marca en cas de la convocatòria d’eleccions avançades, i s’ha demostrat com un soci incòmode per a un PP acostumat a governar amb les formes de la majoria absoluta. Rivera s’ha empassat fins ara les "llenties" en matèria de corrupció que preparava per a Rajoy, però les fotografies al costat del PSOE i de Podem i la voluntat d’impulsar una reforma constitucional pels aforaments –que Podem demanaria votar en referèndum- generen inquietud a Génova.Una decisió que no només va propiciar la derogació del tercer decret en 40 anys de democràcia (el primer va ser el 1979 i el segon per un error a la votació durant el mandat de Zapatero), sinó que ha evidenciat davant Europa la debilitat d’un executiu que havia fet de l’estabilitat la seva bandera.Rajoy no en té prou amb el suport del PNB, CC i Ciutadans, i necessita com a mínim l’abstenció del diputat de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que va concórrer a les eleccions amb el PSOE. L’equip del president espanyol espera que la gestora del PSOE acabi donant un cop de mà, i preveu fins i tot avançar el debat perquè tingui lloc abans de les primàries. Però la necessitat de Ferraz de tapar la via de Sánchez dificulta un suport actiu o passiu als comptes. Rajoy podria subsistir amb els pressupostos del 2017 prorrogats, però el seu equip apunta a unes eleccions si no aconsegueix aprovar els del 2018.Les enquestes li auguren una nova victòria que l’acostaria a la majoria absoluta de la mà de Ciutadans. En tot cas, res li assegura que després dels tercers comicis consecutius en dos anys no obtingui el mateix resultat que a les últimes dues eleccions: un empat etern que aprofundeix la crisi institucional i política de l’estat espanyol.

