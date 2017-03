València viu de ple les Falles 2017, un any especial en ser el primer des que la Unesco reconegués la candidatura de les festes a ser patrimoni immaterial de la Humanitat. La "plantà" dels monuments de les falles principals suposa el tret d'inici oficial als dies grans de les festes. Des de primera hora del matí els carrers de la ciutat s'han omplert de monuments, que despleguen la seva càrrega satírica centrada en l'actualitat política.Turistes i veïns, música i petards per tot arreu així com les tradicionals parades de xurros i bunyols conformen l’habitual ambient faller d’aquests dies, que tindran la seva culminació amb la "Cremà", aquest diumenge, on seguint la tradició els ninots seran engolits per les flames. Només se salvarà el ninot indultat d’enguany, una composició que amb el nom de "La peixatera", homenatja el centenari del Mercat Central de València, i que es pot veure a la falla Almirall Cadarso-Conte Altea.L’actualitat política centra la mirada dels artistes fallers durant aquests dies. Així per exemple, els acords per a la investidura de Rajoy es reflecteixen a la falla Convent de Jerusalem, on es representa una "Boda entre castes" amb el president espanyol i la presidenta andalusa Susana Díaz com a nuvis d’una cerimònia que oficia Felip VI. Al seu voltant apareix un Pedro Sánchez cremat per Felipe González mentre Albert Rivera reverencia els nous casats, portant els anells.A l’altra banda Pablo Iglesias i Iñigo Errejón es barallen amb un soldat que duu el logo del grup Prisa i que els impedeix d’entrar al casament. Al fons, el portaveu d'ERC al Congrés Gabriel Rufián llença fletxes enverinades com un Cupid que porta banyes de dimoni. En la mateixa falla es pot veure un faquir que fa ballar unes serps que porten les sigles dels quatre principals partits espanyols amb un cartell on es pot llegir "L'encantament electoral".També a la Falla de la plaça del Pilar de València s'al·ludeix a la situació política. Amb el lema "Que li tallin el cap", es retrata la corrupció amb ninots d'Urdangarín i Rodrigo Rato, al mateix temps que la situació del PSOE es reflectida amb Susana Díaz, Pedro Sánchez distanciats, mentre Rajoy i Rivera són coronats. Mentre, a la Falla Na Jordana, el president valencià Ximo Puig i la vicepresidenta Mònica Oltra són representants com "Els malcasats de València".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)