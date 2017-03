El centre de Terrassa es convertirà aquest diumenge en un clam per la municipalització de l'aigua. Entitats, partits i col·lectius favorables a la gestió directa del servei d'abastament d'aigua d'arreu del país esperen que el cas egarenc esdevingui l'impuls a una onada de municipalitzacions a ciutats i pobles de Catalunya. Prop d' un centenar d'entitats han respost a la crida d'Aigua és Vida i la Taula de l'Aigua de Terrassa i s'han unit a la convocatòria de la manifestació del 19 de març.La mobilització, tres dies abans del simbòlic Dia Mundial de l'Aigua, vol reivindicar dos conceptes: aigua i democràcia. En el cas de Terrassa, el procés de municipalització del servei d'abastament d'aigua s'inicia amb la fi de la concessió a Mina Pública d'Aigües de Terrassa , una empresa que malgrat el seu nom és de titularitat privada i que gestiona l'aigua a la ciutat egarenca ininterrompudament des de fa més de 75 anys. De fet, bona part de l'accionariat de Mina pertany al grup Agbar.Ara, l'aposta del govern municipal i de la majoria dels regidors que conformen l'Ajuntament de Terrassa passa per la gestió pública i directa del servei. Malgrat això, Mina defensa els seus interessos i el procés s'allargarà, probablement, als tribunals. Per això, les entitats que han convocat la manifestació defensen la sobirania dels representants municipals per decidir el model de gestió i defensen, sobretot, una gestió pública, transparent i eficient d'un recurs bàsic com és l'aigua.A partir de les dotze del migdia de diumenge, la mobilització arrencarà a l'Estació del Nord de Terrassa, al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Des d'allà, els manifestants seguiran el camí més directe cap a l'Ajuntament, passant pel carrer del Nord, el camí Fondo, el carrer Sant Pere i el raval de Montserrat. Durant el recorregut, els manifestants s'aturaran davant de la seu de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, on llegiran un manifest. Un cop al raval de Montserrat, al davant de l'edifici consistorial, es llegirà novament el manifest. Participaran en la marxa grups de batucada i diables.S'espera que la manifestació de diumenge sigui "multitudinària". Ningú no vol quantificar les previsions, però s'espera que milers de persones s'hi sumin. I és que no només hi acudirà gent de Terrassa, sinó que diversos partits polítics, sindicats i entitats han mobilitzat els seus simpatitzants d'arreu de Catalunya. Els moviments favorables a la municipalització de l'aigua fa temps que s'han començat a entreveure en diversos municipis del país, inclòs Barcelona, i Terrassa es postula com la referència d'aquests processos.Pau Ortínez, del col·lectiu Aigua és Vida, afirma que "el cas de Terrassa és una de les primeres batalles més importants" que hi haurà al país. L'objectiu dels que persegueixen la gestió pública de l'aigua és que després de Terrassa, per efecte dòmino, la municipalització arribi a municipis com Barcelona, Badalona o Santa Coloma de Gramenet, sota criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana.Serà una manifestació "per una gestió pública i democràtica de l'aigua". Aquest serà el lema de la mobilització, que no només fa una crida a continuar el camí emprès per l'Ajuntament de Terrassa cap a la municipalització de l'aigua, sinó que, a més, vol defensar la sobirania del ple de Terrassa davant de la posició de Mina. El ja conegut lema "S'escriu aigua, es llegeix democràcia" serà també present en la manifestació.La mobilització compta amb el suport dels grups municipals del PSC , Terrassa en Comú, ERC-MES i la CUP, que sumen 20 dels 27 regidors del ple. El PDECat, soci de govern dels socialistes a Terrassa, manté el silenci sobre la seva posició respecte la gestió directa o indirecta de l'aigua, a l'espera, diuen, de conèixer informes tècnics que estableixin quin sistema és preferible.A nivell nacional, la CUP ha dut a terme una potent campanya per difondre la mobilització. També Esquerra Republicana de Catalunya ha portat l'afer més enllà de Terrassa, amb la implicació de diputats al Congrés com Gabriel Rufián i Joan Tardà . De la seva banda, l'espai polític dels comuns s'ha aplegat per donar suport a la causa: des de Barcelona en Comú fins al grup parlamentari d'En Comú Podem al Congrés donen suport a la manifestació per la municipalització de l'aigua. Sindicats com Comissions Obreres i la CGT també han mostrat el seu suport.A més de defensar la municipalització de l'aigua, la manifestació reivindicarà una gestió "democràtica". En aquests sentit, la mobilització ciutadana serà una resposta a "la campanya de xantatges i de pressions de Mina-Agbar contra l'Ajuntament de Terrassa i l'alcalde", segons el representant de la Taula de l'Aigua Paco Zaurín. Mina ha portat als jutjats el procés, ja que no reconeix la titularitat municipal del servei. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha afirmat en diverses ocasions haver rebut amenaces i pressions pel seu posicionament a favor de la gestió directa.En l'actualitat, Mina Pública d'Aigües de Terrassa continua gestionant el servei gràcies a un pròrroga forçosa de sis mesos. L'Ajuntament de Terrassa ja ha anunciat que de ben segur caldrà prorrogar almenys mig any més la concessió mentre s'estudien els diferents models per a una futura gestió. I és que, malgrat que la voluntat política és de municipalitzar el servei, calen encara estudis tècnics abans que es prengui definitivament la decisió i es constitueixi una nova empresa municipal dedicada a l'aigua.La concessió a Mina iniciada l'any 1941 va finalitzar, 75 anys després, el passat 9 de desembre de 2016. Els origens de l'empresa, no obstant, es remunten al 1842, quan un grup de terrassencs, burgesos de l'època, van constituir la societat per tal de dur l'aigua a la vila, que començava a industrialitzar-se. De fet, aquest mateix divendres Mina celebra el seu 175è aniversari amb un acte institucional. Coincidència o no, aquest cap de setmana l'aigua és la gran protagonista a Terrassa.

