El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha alertat que Europa "també es juga el seu futur i la seva credibilitat a Catalunya, perquè no pot permetre's tancar els ulls a la democràcia". Romeva ha fet aquestes declaracions durant una conferència a la Slovenian Society for International Relations de Ljubljana en el marc d’un viatge oficial a Eslovènia.El conseller ha destacat que el procés polític català "és també una qüestió europea" i ha apuntat que el projecte europeu s'enfronta a reptes molt importants "que poden posar en risc la seva viabilitat". Ha concretat que alguns d’aquests són el resultat de la "desafecció", com el Brexit, i l'augment de l'euroescepticisme i ha conclòs que el projecte europeu "només serà viable si escolta als seus ciutadans".Durant la conferència, Romeva ha defensat que el full de ruta català es fonamenta en "votar, urnes i democràcia" i ha dit que la demanda és "justa, pacífica, democràtica i basada en el respecte de l’opinió dels ciutadans".A banda de Romeva, també han intervingut en l'acte el president de la Slovenian Society for International Relations, Bojan Grobovsek; i l'eurodiputat dels Verds, exministre d'Afers Exteriors d'Eslovènia i assessor del president de la República d'Eslovènia, Ivo Vajgl. Durant el seu viatge oficial, el conseller també ha mantingut reunions de treball amb representants polítics del país. Romeva ha estat acompanyat del delegat del Govern a Àustria, Adam Casals

