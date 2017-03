Xavier Domènech amb Pablo Iglesias, en una imatge d'arxiu Foto: Flickr En Comú Podem



El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha garantit que Podem i els comuns, que el 8 d'abril presenten el nou partit, seguiran "caminant junts" sigui quina sigui la fórmula que els militants catalans de la seva organització decideixin en la consulta convocada Iglesias ha subratllat que, com a secretari general de Podem, segueix el procés organitzatiu de la confluència catalana "amb enorme respecte", però que no pensa interferir-hi ja que considera que les diferents organitzacions catalanes han de procedir "amb plena sobirania"."Hem estat sempre molt clars: el procés de Catalunya ens sembla il·lusionant, ens il·lusiona que els diferents agents caminin junts, però han de decidir-ho les organitzacions catalanes. És decisió de les organitzacions nacionals d'àmbit català", ha sentenciat.Això sí, s'ha mostrat convençut que s'integri o no Podem en el nou partit que preparen els "comuns", ambdues organitzacions "seguiran caminant juntes, amb una fórmula o una altra".

