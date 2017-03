Els submarinistes han extret un total de 86 botelles. Foto: Jordi Ubach

Membres dels cellers, corporació i tècnics amb algunes de les botelles extretes. Foto: Jordi Ubach

Detall de l'estat de les botelles anellades un cop extretes de l'aigua. Foto: Jordi Ubach

D'acord amb els set cellers participants i passats 29 mesos d'envelliment, aquest divendres al matí s'ha extret el segon encenall d'ampolles del fons de l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Salàs de Pallars. Es tracta d'una prova experimental, liderada pel projecte Al teu gust de l' Ajuntament de Tremp , que pretén comparar l'evolució del vi embotellat sotmès a unes condicions concretes, amb l'objectiu d'avaluar l'envelliment a sota l'aigua i comparar-lo amb el que el vi té al celler.L'extracció de les 86 ampolles que quedaven submergides a l'aigua ha anat a càrrec dels bussejadors Pep Fillat, Ferran Roure i Marc Pedrals, tots ells membres del Club Busseing Pallars i de la Federació Catalana d'activitats subaquàtiques. Els vinaters presents a la convocatòria i el sommelier Jordi Martínez, de Selecte Wine Store, han tastat in situ algunes de les ampolles submergides i n'han fet una primera valoració.Martínez ha fet una valoració positiva de l'experiment i ha confirmat que realment hi ha diferències entre els vins envellits al llac i els del celler. Segons ha assegurat, l'envelliment sota l'aigua ajuda a preservar el producte i a alentir-ne la seva evolució, un fet que troba "molt encertat" especialment en els vins blancs. Martínez, ha explicat que l'envelliment subaquàtic permet donar "més vida" als vins negres. La tècnica del programa Al teu gust, Dolors Etxalar, ha dit que aquesta ha estat la prova d'envelliment de vi subaquàtic que ha tingut més durada en tot l'Estat espanyol.Les ampolles que no s'han obert avui es conservaran per fer una valoració més acurada i amb els mitjans necessaris durant la Fira de Primavera de Tremp, que tindrà lloc el primer cap de setmana de maig. Els cellers participants són el Vila Corona, Castell d'Encús, Sauvella, Mas Garcia Muret, Xic's de Cal Borrech, Terrer de Pallars i Batlliu de Sort.Aquesta prova experimental té una clara vessant divulgativa. D'una banda, es pretén posar de manifest l'excel·lent qualitat dels vins d'alçada de la subzona Pallars i les inquietuds dels productors que hi treballen. Per un altre costat, s'utilitza un recurs propi de la comarca com és l'embassament de Sant Antoni, un espai emblemàtic de la comarca a l'abast dels elaboradors.Al mes d'octubre de 2014, a través del projecte Al teu gust i conjuntament amb set cellers del Pallars, es va iniciar una prova experimental amb l'objectiu d'avaluar l'evolució del vi madurat durant un temps determinat al fons del pantà de Sant Antoni, on quedava garantida l'absència de llum tot l'any i la temperatura constant d'uns 12ºC.D'acord amb el sector vitivinícola i amb el suport del Club Submarinista de Tremp i de l'empresa The Busseing Pallars, l'experiment consistia en submergir 2 gàbies amb 12 ampolles de cada celler -entre 1 i 4 referències per marca- a uns 38 metres de profunditat, a l'embassament de Sant Antoni. En total, 172 ampolles.Transcorreguts set mesos i en el marc de la Fira de Primavera de Tremp de 2015, es va extreure el primer joc de 86 ampolles i es van convocar diversos sommeliers i enòlegs, que van fer un primer tast a cegues de la botella submergida "contra" la mateixa botella envellida al celler. S'hi van apreciar diferències notables, especialment en els vins negres, als quals es va donar un punt d'arrodoniment i d'afruitat, alhora que major estabilitat. ​Ara s'han extret les 86 ampolles restants, envellides durant 29 mesos al fons del llac i a l'espera de fer una valoració més acurada durant la Fira de Primavera d'enguany. No es coneixia una experiència d'aquestes característiques al Pallars ni en aigua dolça. Sí que s'ha experimentat amb la immersió de vins en aigües marines, especialment a l'Empordà, Sitges i moltes bodegues d'arreu del món com Xile o França.

