Piqué ha aprofitat l'acte promocional d'una beguda isotònica per contestar les declaracions de Sergio Ramos sobre la remuntada. I és que després de l'1-6 al Camp Nou, el madridista va assegurar que la gesta havia estat "històrica, en tots els sentits" en referència a la polèmica arbitral que va envoltar el partit.Doncs bé, aquest dimecres el blaugrana li ha replicat que, efectivament, el matx contra el PSG va ser "totalment històric. "Vaig gaudir com un nen, va ser una nit rodona. Gairebé com guanyar una Champions, potser més. El més important ara és intentar guanyar-la, perquè si no quedarà com la gesta més gran de tots els temps, però una mica sense sentit si no l'acabem guanyant", ha sentenciat Piqué preguntat pels periodistes.

