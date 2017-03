Procedim a la immobilització i posterior retirada de la via pública del bus @hazteoir d'acord amb la mesura cautelar d’@aferssocialscat pic.twitter.com/1vf66lJMFu — Mossos (@mossos) 17 de març de 2017

Els Mossos d'Esquadra s'han emportat al dipòsit de vehicles municipal de Barcelona, ubicat a Castellbisbal, l'autobús d'HazteOir. Els agents de la policia l'han aturat al peatge de Martorell seguint la mesura cautelar dictada pel Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat. El Govern ha anunciat l'obertura d'un expedient sancionador per estudiar si el missatge transòfob del vehicle incita a l'odi.En un comunicat, la conselleria de Dolors Bassa assegura que l'autobús "difon un missatge discriminatori envers les persones transgèneres i intersexuals" i recorda que la decisió d'obligar-lo a aturar-se s'empara en l'article 24 de la llei 11/2014 contra l'homofòbia . El departament explica que ha tramès l'expedient sancionador a Interior i ha avançat que el document contempla la imposició d'una multa que "sera comunicada a l'entitat".La immobilització, primer, i el trasllat posterior del bus a un dipòsit dels Mossos a l'espera que la Generalitat determini què cal fer amb l'autocar han estat el punt final a una jornada marcada pels incidents entre representants de l'associació HazteOir i defensors dels drets del col·lectiu LGTBI.Ous i salsa de tomàquet. Així ha estat rebut el líder d'Hazte Oir en el primer intent de portar a Catalunya la campanya transfòbica de l'entitat. L'organització ultraconservadora, que volia celebrar una roda de premsa a Pallejà (el Baix Llobregat), ha hagut de desistir per les protestes de desenes de persones.L'autobús, tanmateix, no s'ha presentat al municipi ja que ha estat retingut al peatge de Martorell. Els Mossos d'Esquadra han anunciat que traslladaran a un dipòsit del Baix Llobregat. Els responsables de l'entitat, entre els quals el seu president, Ignacio Arsuaga, han agafat un taxi per anar a la ciutat catalana. A la plaça de l'Àngel, una desena de persones i diversos periodistes ja els esperen.Pallejà era el primer municipi de Catalunya on Hatze Oir volia portar el seu autobús transfòbic aquest divendres. L'ajuntament havia anunciat que no autoritzaria l'acte i, finalment, s'hi han presentat sense el vehicle que exhibeix el missatge "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología. Respeto para todos. No al bullyng". Des del consistori s’havia informat que atès que l’entitat “no ha sol·licitat cap permís o autorització” per fer l’acte públic a la via urbana del municipi, i atès que “incompleix el principi bàsic de convivència i respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos o sexuals”, se li “denegarà el pas i la realització de l’acte”.En paral·lel, fonts d’Acció Social de la Generalitat han explicat que es té a punt un expedient sancionador per incitació a l’odi per aplicar-lo a l’entitat quan entri al territori català. En cas que l’expedient sancionador acabi en multa, l’entitat hauria de fer front a una quantitat que pot anar dels 300 als 3.000 euros per aquest concepte d’incitació a l’odi. La multa es posaria a l’entitat a Madrid. Les mateixes fonts han explicat que també es valora la possibilitat de demanar a la Comunitat de Madrid que aquesta entitat no rebi diners públics.La Generalitat també s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Pallejà per demanar que estiguin amatents a l’arribada del bus i als esdeveniments que se’n puguin derivar. En aquest sentit, Acció Social explica que un Ajuntament no pot evitar que el bus circuli, però sí que pot evitar que estacioni denegant-li el permís per fer-ho. Si aparca sense permís, aleshores el consistori pot apel·lar a les ordenances de civisme, i si considera que el vehicle n’incompleix algun punt per incitació a l’odi, el pot immobilitzar. També li podria aplicar la llei de publicitat no estàtica.L'Ajuntament de Barcelona ha demanat un informe als seus serveis jurídics per estudiar si pot aturar el bus d'Hazte oír d'acord amb l'ordenança de paisatge urbà i de la llei de publicitat, si és que al final arriba a la ciutat. "La voluntat és requerir-los perquè desisteixin de fer aquesta publicitat que pot atemptar contra la dignitat dels nens i nenes de la ciutat, i si s'hi neguessin podríem arribar a immobilitzar-lo", ha assegurat el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens.Ara bé, Asens també ha reconegut en una roda de premsa que "és més difícil i fins i tot pot ser impossible" actuar penalment contra Hazte Oir després del canvi de retolació que ha fet l'entitat. En aquest sentit, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb la Generalitat per coordinar-se a l'hora d'emprendre accions contra el vehicle. Segons Asens, el Govern li ha tramès la seva voluntat de parlar amb la Fiscalia per estudiar què es pot fer per evirar que l'autobús continuï circulant.El polèmic autobús d'HazteOir ja va sortir direcció Barcelona aquest dijous. L'associació va presentar a Madrid una nova versió del vehicle, que han batejat com "l'autobús de la llibertat". Els responsables de l'entitat van introduir alguns retocs a l'eslògan per esquivar les autoritats, que havien posat el vehicle en el punt de mira perquè consideraven que podia incórrer en un delicte d'incitació a l'odi. Ara el bus porta el missatge: "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Ho diu la biologia. Respecte per a tothom. Prou assetjament".En la presentació del vehicle, el president d'HazteOir, Ignacio Arsuaga, va assegurar que el nou missatge "integra el respecte a la realitat natural amb el rebuig a qualsevol tipus de discriminació". "Adverteix sobre l'adoctrinament als col·legis, però també manifesta una posició clara contra qualsevol acte de violència física o verbal contra les persones", va apuntar el màxim responsable de l'associació, que està convençut que "molts ciutadans esperen que el bus arribi als seus pobles i ciutats".El primer bus d'HazteOir va ser immobilitzat el primer dia que va començar a circular pels carrers de Madrid perquè la policia municipal va considerar que no complia la normativa. A més, la Fiscalia va obrir una investigació a l'associació per un delicte d'incitació a l'odi. L'eslògan de llavors afirmava: "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes dona, seguiràs sent-ho". Inicialment, l'entitat va afegir uns interrogants a la frase i va moure's amb una autocaravana, però ja va avisar que preparia una nova versió de l'autocar perquè pogués continuar circulant.

