Iñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa d'aquest divendres. Foto: La Moncloa

El Congrés dels Diputats va tombar dijous el decret del govern espanyol per reformar el sector de l'estiba i va posar de manifest que el PP no tenia garantida, ni molt menys, l'estabilitat parlamentària. Es tractava, de fet, de la tercera vegada en democràcia que un govern no era capaç de convalidar una norma d'aquest tipus. Malgrat aquesta demostració de debilitat, l'executiu de Mariano Rajoy descarta totalment un avançament electoral."No hi serà", ha advertit aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Méndez de Vigo ha insistit que l'executiu té previst dur a la cambra els pressupostos generals de l'Estat en les properes setmanes i ha apuntat que hi haurà una nova versió del decret de l'estiba.Les relacions entre el PP i Ciutadans, el seu soci prioritari, no passen exactament pel seu millor moment. Els liberals, segons ha assegurat Albert Rivera, troben una "irresponsabilitat" parlar d'avançaments electorals, però els populars -així ho ha fet Pablo Casado- els acusen de posar en risc l'estabilitat.

