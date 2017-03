El programa EMbleMatiC, de Muntanyes Emblemàtiques del Mediterrani, ja ha començat a desenvolupar-se, amb una primera trobada a Marsella (França), on s’han plantejat propostes concretes de les muntanyes que participen en el projecte, com ara el Pedraforca, per intentar trobar solucions a la gestió i promoció d’aquestes.En aquest marc ha participat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que han plantejat el cas concret del Pedraforca, per tal de facilitar l'intercanvi d'experiències entre els diferens socis. El Pedraforca és l'única muntanya de Catalunya que participa en aquest projecte de vuit muntanyes, un programa impulsat amb ajut europeu, que permetrà que es puguin realitzar accions a la muntanya per valor de 320.000 euros durant els propers tres anys.Per això, l'ADBerguedà ha organitzat, també, una primera trobada el proper dilluns a Saldes amb els agents locals, on s’estudiaran les accions concretes a fer, i on es convida empreses, entitats públiques o particulars que tinguin interès en implicar-se en l’execució del projecte. Amb aquestes actuacions es pretén desenvolupar una nova oferta turística diferent, allunyada de la creació de productes turístics genèrics, i que pivoti sobre una nova forma d’entendre el turisme més sostenible i responsable. D’aquesta manera, ha indicat l’ADBerguedà, es contribuirà a l’equilibri territorial.En total, la subvenció del programa Interreg Med ascendeix a 1,9 milions d'euros, que s'ha de repartir entre totes muntanyes mediterrànies. De Catalunya, el Pedraforca és l'única escollida, tot i que també en formarà part la Serra de Tramuntana de Mallorca. Més enllà d'aquí, la llista es completarà amb el Canigó, la Sainte-Victoire (França), l'Etna i el Gran Sasso (Itàlia), el mont Olimp i el mont Ida (Grècia), a part del Cikà d'Albània.Totes aquestes muntanyes rebran la mateixa ajuda, teixint vincles de treball conjunt i coordinat per preservar la seva essència, i gestionar la gran quantitat de turisme que hi sovinteja.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)