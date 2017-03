François Fillon és el candidat d'Els Republicans a la presidència francesa. Foto: Europa Press



La investigació judicial oberta a François Fillon, candidat d'Els Republicans a la presidència francesa, s'ha ampliat per determinar si l'ex-primer ministre va cometre algun delicte per acceptar vestits d'home per valor de 48.500 euros, 35.500 dels quals s'haurien pagat en efectiu, en els últims cinc anys.Fillon va ser imputat dimarts passat pels delictes de desviament de fons públics i apropiació indeguda, amb relació a les suposades ocupacions fictícies de la seva dona Penelope Fillon com a assistent parlamentària mentre ell era diputat, cas que es coneix com el Penelopegate . Encara que no és il·legal que els diputats contractin familiars com assistents, sí que ho és que el familiar cobri prop de 900.000 euros sense fer cap treball, com s'acusa al candidat presidencial.El candidat republicà va assegurar que si era imputat renunciaria a representar al seu partit a les eleccions, però de moment no vol dimitir. La postura de l'ex-primer ministre contrasta amb l'opinió pública francesa. Des que va sortir a la llum l'escàndol, el suport al candidat conservador no ha deixat de baixar i cada cop més francesos demanen la seva retirada de la carrera a l'Elisi (61% el 3 de febrer, 70% el 3 de març). L'última enquesta de France Info apunta que el 75% dels francesos consideren que Fillon hauria de renunciar a les aspiracions presidencials després de ser imputat.Els escàndols també han suscitat que l'ex-primer ministre passés de favorit a les enquestes a ser la tercera opció, que suposaria que no arribaria a la segona volta de les eleccions franceses. Amb Fillon fora de la segona votació del 7 de maig, les enquestes preveuen que la presidència de França es decidirà entre Emmanuel Macron, del moviment En Marche, i Marine Le Pen, del Front Nacional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)