El líder de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, ha reivindicat el paper del seu espai polític en el procés cap al desarmament i ha acusat els estats espanyol i francès de posar-hi obstacles. "La implicació de la societat civil es deu a que els dos estats han posat tots els impediments i obstacles possibles", ha asseverat aquest divendres, en una compareixença pública, en què ha demanat, com a mínim, els dos governs ara no ho posin més complicat per culminar el desarmament : "No esperem que ajudin, volem pensar que no posaran obstacles afegits".D'aquesta manera, Otegi ha denunciat que els "dos estats han estat entestats en impedir que aquest procés s'hagi desenvolupat", posant "permanentment impediments". "El retard és culpa de dos estats", ha insistit encara, subratllant l'actuació discreta de l'esquerra abertzale, la qual "seguirà treballant perquè aquesta intervenció arribi fins al final".En aquest sentit, ha recordat que l'esquerra independentista basca ha "insistit en els últims mesos i setmanes" que seguien "treballant perquè la pau es consolidi en aquest país". "Sempre fem aquest treball amb total discreció, no diem les coses per dir", ha reivindicat, per bé que s'ha desmarcat de la qüestió "operativa" del desarmament, però sí que ha apuntat que el moviment polític ha ofert "el suport i gestions a nivell internacional" que s'ha demanat des de l'entorn d'ETA per consolidar el procés de pau.Per culminar-lo del tot, Otegi ha reclamat "la participació societat civil, la monitorització de la comunitat internacional i la implicació de les institucions" basques i navarreses, per així aprofitar aquesta "gran finestra d'oportunitat". "És una notícia esperada de fa molt, que desitgem que es desenvolupi fins al final i de forma integral", ha dit. És per això que ha cridat tothom a "avantposar l'interès del país als de cada individu o partit" i aconseguir així "que es tanqui aquest capítol de manera ordenada" i segons "els estàndards de la comunitat internacional".

