Rigau, Mas i Ortega sortint del TSJC, aquest divendres. Foto: Isaac Meler

La Fiscalia Superior de Catalunya recorrerà davant del Tribunal Suprem la sentència del 9-N contra l'ex-president Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau per haver estat absolts del delicte de prevaricació, malgrat que sí que van ser condemnats per desobediència.En un comunicat fet públic aquest divendres, la Fiscalia justifica aquesta decisió "en coherència amb la pretensió processal mantinguda per la Fiscalia del Tribunal Suprem en la causa seguida contra el diputat senyor Homs" i d'acord amb el principi d'unitat d'actuació que estableix l'article 124 de la Constitució.Concretament, els representants del ministeri públic català interposaran davant el Suprem un recurs de cassació per infracció de llei contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) -que es va comunicar dilluns als acusats- "perquè es pronunciï sobre la concurrència del delicte de prevaricació pel qual han estat absolts ".El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que les sentències demostren que "Espanya és un país seriós" i ha apuntat que "ningú està per sobre de la llei". Ha reiterat, això sí, que l'oferta de diàleg amb la Generalitat "no té data de caducitat".

