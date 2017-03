L'autovia C-58 tindrà un tercer carril troncal i un altre de connexió amb les sortides i entrades. Foto: Joaquim Albalate

La C-58 s'ampliarà, finalment i després d'anys d'espera, el 2018. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat aquest divendres les novetats a l'autovia vallesana, que veurà ampliada la seva capacitat a partir de l'any vinent, tot i que els treballs es duran a terme en diferents fases.Segons el conseller, la C-58 és l'autovia amb més intensitat mitjana de circulació de vehicles de Catalunya, i els continus embussos són una pèrdua de temps considerable en una de les zones més potents en termes econòmics del país. De fet, el càlcul del departament és que hi passen, cada dia, entre 70.000 i 80.000 vehicles.Rull ha explicat que el projecte d'ampliació que es va preveure fa uns anys, que calculava una inversió de 200 milions d'euros, s'ha substituït per accions més petites davant de la limitació de recursos de la Generalitat. Es pretén, així, fer treballs menys faraònics però que tinguin un retorn ràpid per als vallesans, amb una inversió aproximada de 35 milions d'euros en els propers anys.El primer tram, de fet, entrarà en la fase de licitació aquest mateix dilluns. Es tracta del reclamat tercer carril entre Terrassa i Sabadell Centre, que, a més, comptarà amb un quart carril d'incorporació i sortida a les sortides per "drenar" aquests punts, de manera que els cotxes no s'incorporaran directament al tronc de l'autovia. Aquesta primera fase, que té una inversió prevista de 10,3 milions d'euros, farà que el temps mitjà en aquest tram baixi dels 9 minuts i mig actuals a poc més de tres minuts.La segona actuació que es preveu a curt termini serà l'ampliació de l'autovia des del sud de Sabadell fins la B-30, on es faran dos carrils especialitzats per connectar la C-58 amb el lateral de l'AP-7, un punt per on arriben a passar 20.000 cotxes cada dia. Els tres carrils actuals seran per continuar fins a Barcelona, mentre que els dos nous permetran anar en direcció a Girona o a Tarragona, reduint el temps de pas a la meitat.Aquestes dues millores es licitaran aquesta mateixa primavera, i, segons les previsions del departament, els treballs començarien a la tardor. Les obres duraran un any, i, així, els nous trams podrien entrar en servei la tardor del 2018. Tot i que no es preveuen gaires afectacions, el trànsit es podria complicar, sobretot, en cas d'avaries o accidents.La tercera fase de les obres consistirà en l'ampliació de l'autovia des de Sabadell Nord fins els polígons industrials de Terrassa. Els treballs es licitaran a la tardor i podrien començar la primavera del 2018. La complexitat dels treballs, que han de travessar la riera, farà que s'allarguin fins a divuit mesos: és a dir, que com a molt aviat podrien estar en servei a finals del 2019.L'obra consistirà, en aquest cas, en passar dels dos carrils actuals a quatre, amb un d'aquests fent d'enllaç amb les diferents sortides i entrades de l'autovia.D'altra banda, el conseller ha insistit en què la prioritat del govern és el transport públic, i que l'objectiu, a més de les millores en carreteres, és reforçar la línia R4 de Rodalies i, també, el Metro del Vallès, amb tres estacions noves a Sabadell - que entraran en servei en un termini d'uns tres mesos - i la compra de quinze nous trens per les dues línies vallesanes.Pel que fa a la resta de vies ràpides de la comarca, Rull ha afirmat que les millores a la C-58 facilitaran que, quan s'obri la B-40, es pugui absorbir un augment del trànsit. De fet, el conseller ha lamentat que el calendari del govern espanyol no prevegi aquesta posada en servei fins el 2020.

