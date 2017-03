El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha fet una escueta valoració de la decisió d'ETA de procedir al desarmament definitiu a partir del 8 d'abril . "ETA s'ha de desarmar i de dissoldre", ha assegurat Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Mariano Rajoy, des de la inauguració del congrés del PP a Madrid, ha apuntat que l'organització ha decidit dissoldre's "unilateralment" i ha destacat que el govern de l'Estat farà el mateix que sempre "perquè la llei és igual per a tothom".A preguntes dels periodistes, el portaveu del govern espanyol ha destacat que l'executiu encara no té cap concreció dels plans. "Cal cautela i prudència, són una organització terrorista", ha assegurat Méndez de Vigo. L'organització armada enviarà un comunicat a mitjans internacionals amb el llistat d'amagatalls per accelerar el procés de desarmament a partir del mes vinent El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per la seva banda, ha assegurat que el govern espanyol no entrarà a valorar "possibles escenificacions d'una organització terrorista" i ha insistit que és imprescindible "la dissolució" d'ETA per fer "desaparèixer" la seva "marca".Després que el govern espanyol insistís, per boca del ministre Íñigo Méndez de Vigo, que ETA ha de "desarmar-se i dissoldre's", s'han produït un degoteig de reaccions. El PSOE s'ha mostrat "prudent" sobre l’anunci de l'organització armada. El portaveu parlamentari dels socialistes espanyols, Antonio Hernando, considera que el pas d'ETA "arriba tard" perquè fa cinc anys que l'organització terrorista va renunciar a la violència. Amb tot, Hernando ha assegurat que, en cas de confirmar-se el desarmament d'ETA, "es tracta d'una notícia rellevant" però ha insistit que l'últim pas "ha de ser la dissolució definitiva".El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha reclamat també la desaparició definitiva del territorisme. Rivera, que ha volgut recordar les víctimes, ha subratllat que només espera una "notícia" d'ETA, que és la seva "dissolució". El diputat de Podem Íñigo Errejón ha expressat, també a Twitter, que "la pau i la convivència" són "cada dia més irreversibles, sense excuses ni excepcionalitat".

