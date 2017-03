El portaveu de CSQEP al Parlament, Joan Coscubiela Foto: ACN

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha presentat aquest divendres una proposició de llei de reforma del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) amb l'objectiu de reforçar-lo i "fer les coses bé" en el procés d'aconseguir un referèndum amb conseqüències polítiques."Totes les forces polítiques i socials compromeses amb el referèndum i que lluitem per aconseguir-lo estem obligades a sumar el màxim i restar el mínim", ha subratllat en roda de premsa. Coscubiela ha advertit que les properes setmanes seran complexes i que veu nerviosos el Govern i JxSí.La proposició de llei advoca per reduir a deu el nombre de diputats necessaris per sol·licitar un dictamen al CGE, amb el qual s'ampliaria les possibilitats de recórrer a aquest òrgan, i per reforçar les seves actuacions davant d'una possible reforma del reglament del Parlament i l'ampliació dels supòsits de lectura única.Així, demana que el temps per demanar un dictamen en el cas d'una llei de lectura única passi de dos a tres dies i que, si el Consell de Garanties ho requereix, tingui més de set dies per dictar resolució, que són els terminis que actualment regulen l'ens.Segons Coscubiela, la proposta de reforma no va dirigida a cap llei en concret, "de la mateixa manera que els impulsors de la reforma del reglament diuen que la seva proposta no va dirigida tampoc a la llei de transitorietat", ha afegit.Ha destacat que la iniciativa de CSQEP pretén augmentar les garanties i funcions del CGE, així com que es garanteixi que una possible reforma del reglament del Parlament "no suposi un deteriorament" de les seves funcions.

