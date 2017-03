L'organització armada ETA anunciarà avui la seva intenció de desarmar-se totalment. Tot apunta que, a través de mitjans internacionals com la BBC i Le Monde, ETA comunicarà en les pròximes hores un llistat amb els seus amagatalls i un pla per entregar totes les seves armes per tal d'accelerar el seu procés de desarmament a partir del 8 d'abril. "ETA ens ha donat la responsabilitat del desarmament del seu arsenal i, la tarda del 8 d'abril, ETA estarà totalment desarmada", ha explicat al diari Le Monde Etcheverry Txetx, activista de ¡Bizi, associació del món abertzale.Fonts consultades perapunten que el govern basc dona màxima credibilitat a l'anunci que s'espera per aquest migdia. De fet, el lehendakari Íñigo Urkullu compareixerà a partir de les 14.00 hores per valorar el nou escenari. Ho farà després que hagi trascendit l'estratègia d'ETA. També s'espera la compareixença del líder de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi.ETA, amb la seva declaració, té la intenció d'accelerar el procés de desarmament, fins ara paralitzat, després que s'hagi procedit des de fa temps al segellat de les seves amagatalls. Fa cinc anys i mig de la declaració conforme ETA cessava definitivament l'activitat armada. En aquell 20 d'octubre de 2011, l'organització independentista tenia 18 cops més membres a la presó que d'actius. La seva activitat des de llavors, de fet, és quasi inexistent, mentre els governs espanyol i francès no s'han mogut per negociar una entrega de les armes i una pau plenes, ni mesures de gràcia per als seus presos.La història d'ETA, que després del salt de la dictadura a la democràcia va virar significativament, ha provocat 829 morts. Fins a 67 d'aquestes víctimes s'han produït als Països Catalans, una gran majoria dels quals a Catalunya, l'únic dels territoris on ETA havia gaudit de comando estable. Tanmateix, a banda, de les víctimes mortals, també han esclatat nombrosos explosius a zones turístiques del País Valencià –i altres zones, com la costa tarragonina– i han tingut lloc intents frustrats d'assassinat del rei Joan Carles. L'atac més sagnant, però, va tenir lloc el 19 de juny de 1987, quan 21 persones van morir i 45 van resultar ferides en explotar una bomba a l'Hipercor de Barcelona.

