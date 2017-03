Els SMS enviats per Podem a les bases

Les bases de Podem que han participat en la consulta interna han decidit que la formació no participi en el nou partit dels comuns que abanderen Xavier Domènech i Ada Colau. El resultat és polèmic no només pels efectes polítics que tingui sobre la confluència, sinó perquè la decisió és fruit de només el 7,5% dels 52.000 inscrits que té Podem . D'aquests, un 37,45% han decidit que sí es donaven les condicions per formar part del nou espai que es presentarà el 8 d'abril, mentre que la resta, el 62,14%, ha avalat les tesis d'Albano Dante Fachin, que ha qüestionat el "funcionament democràtic" del nou partit. Ruth Moreta, secretària d'organització, ha elevat a l'11,45% de participació en relació al "cens actiu".En principi, Podem fixava que per assolir el llindar que permet que la consulta sigui vinculant caldria que votessin un 10% dels 52.000 inscrits al cens. La participació en aquest cas, però, ha quedat per sota. El resultat, segons Moreta, és "vàlid i vinculant". Fachin, en la roda de premsa d'explicació dels resultats, ha indicat que els números expressen l'opinió de la gent de Podem. "Ha estat un èxit. Per primera vegada vora 4.000 persones -3.901, en concret- han votat sobre el nou siubjecte polític", ha determinat el secretari general de Podem a Catalunya. "Benvingut el fracàs si en 10 dies es mobilitzen prop de 4.000 persones", ha dit Moreta."No és necessari un quòrum mínim", ha determinat Fachin, que ha demanat a la resta de partits de la confluència -Barcelona en Comú, ICV i EUiA- que posin propostes sobre la taula en les properes hores per tal de negociar. "Ja estem en un moment definitori", ha apuntat el secretari general de Podem a Catalunya, que ha demanat a la resta d'organitzacions que "assumeixin" molt ràpid -abans del mes vinent- les exigències plantejades per la formació morada. Fachin ha insistit que la porta no està "tancada", i ha demanat a Xavier Domènech, arquitecte de la confluència, per tal que entengui que el resultat de la votació no prové de la direcció de Podem, sinó de les bases.Preguntat sobre si aquest llindar de participació serviria per legitimar un referèndum d'independència "efectiu, vinculant i amb garanties", ha dit que "cal escoltar la gent", sense entrar en si seria vàlid. Joan Giner, número dos de Fachin i diputat -com ell- de Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP), ha valorat l'article del president Carles Puigdemont i del vicepresident Oriol Junqueras al diari El País i ha determinat que cal que la consulta vinculant tingui "garanties", "efectes jurídics" i "reconeixement internacional"."Esperem que la resta de companys es manifestin en les properes hores, i esperem que ho facin favorablement, perquè aquestes demandes ens satisfacin a tots", ha destacat el dirigent de Podem, que ha vaticinat que la resta d'organitzacions "no podran dir que no accepten les condicions". "De cara al pas concret de l'assemblea fundacional, en aquest escenari no hi podem participar, i no podem obviar el mandat de la militància. Estem obligats a fer efectiu aquest mandat", ha ressaltat.Pel que fa a la participació en aquesta assemblea fundacional, prevista per al 8 d'abril, Fachin ha defensat ser-hi "respectant propostes i llistes" fetes des de la participació. "Això forma part del nostre ADN", ha volgut resumir el dirigent de Podem a Catalunya. Una de les possibilitats és que, si es donen les condicions per participar en aquestes espai, la formació morada pugui "confegir una llista participadament" per formar part dels òrgans. "No descartem propostes diferents", ha considerat.Pel que fa a l'opinió de Pablo Iglesias, secretari general de Podem, sobre la integració de la formació en el nou partit dels "comuns", Fachin ha apuntat que des de la direcció estatal sempre s'ha respectat que les decisions es prenguin des de Catalunya. "Quan les organitzacions afronten qüestions complicades, quina alegria tenir l'eina de deixar que la gent decideixi", ha considerat.La pregunta que han respost els inscrits de Podem és si són "imprescindibles" un codi ètic, un sistema proporcional amb llistes obertes i la participació de tots els inscrits per formar part del nou partit dels "comuns". El format, però, no era avalat per tots els dirigents de la formació. Mar García Puig, diputada d'En Comú Podem i membre de la formació que lidera Fachin, ja va advertir, en declaracions a NacióDigital , que la pregunta i la fórmula en què s'ha plantejat era "confusa".Les veus crítiques de Podem s'han mostrat especialment molestes amb l'SMS que des de la direcció es va enviar a les bases per afavorir que votessin l'opció que defensava la cúpula de Fachin. "Des de la direcció estan utilitzant les bases de dades per defensar una de les opcions", van denunciar. La direcció de Podem va enviar un SMS de rectificació dissabte, l'últim dia per votar.La resta d'actors de la confluència -Barcelona en Comú, ICV i EUiA i els independents del nucli impulsor- han denunciat les darreres setmanes que Fachin ha estat "falsejant" la realitat i ha forçat un pols amb l'únic objectiu de garantir-se "més quota de presència" a la cúpula de la nova formació. Els actors de la confluència ja han anunciat que el nou partit tindrà codi ètic, que els membres de la direcció seran triats per llistes obertes i que els 52.000 inscrits a Podem no poden ser traspassats automàticament al cens del nou partit per una qüestió legal però que poden participar tots registrant-se a la plataforma "Un país en comú". Asseguren, en aquest sentit, que no forçaran una nova negociació amb Fachin ni entraran en un xoc contra ell per no cedir "al seu xantatge".La mateixa alcaldessa i líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, va saltar a l'arena dissabte després de setmanes mantenint-se al marge del procés de construcció del nou partit per advertir Fachin que cal construir una "confluència real" que superi les quotes. Si bé el líder de Podem ha posat sobre la taula que una opció podria ser que Podem es quedés fora del nou partit però presentar-se en coalició amb els comuns a les eleccions, Colau ha advertit que aquesta opció no garanteix un projecte guanyador i a llarg termini.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)