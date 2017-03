Un grup d'ultres es va colar a la manifestació de taxistes que aquest dijous va recórrer els carrers de Barcelona . La marxa l'havia convocada Elite Taxi i altres organitzacions del sector en protesta contra els taxis "pirata" que funcionen amb plataformes com Uber i Cabify. Els ultres van treure una bandera confederada nord-americana, la dels estats esclavistes del sud dels Estats Units, i van fer la salutació feixista a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat i l'Ajuntament.Tant la bandera com la salutació la solen emprar grups d'extrema dreta. Segons ha explicat aquest divendres aAlberto Álvarez, d'Elite Taxi, els ultres "no eren taxistes". Quan van treure la bandera, membres de l'equip propi d'Elite que vetlla per mantenir l'ordre durant la manifestació els van instar a marxar. "Quan van treure la bandera, vam parlar amb ells i els vam fer fora", ha relatat a aquest diari.El portaveu d'Elite ha expressat la seva condemna a l'actuació dels ultres, i ha defensat que la seva organització és "apolítica" i es basa en la defensa del taxi. "Respectem els pensaments de qualsevol, però no permetem aquest tipus de coses", ha remarcat Álvarez, que ha afegit que la presència d'aquell grup "taca tot el col·lectiu". A més a més, ha assegurat que, si els ultres haguessin estat taxistes, els manifestants s'haurien tornat en contra.A la plaça de Sant Jaume, la manifestació va culminar amb un intent d'alguns taxistes d'entrar per la força a l'Ajuntament . L'associació de vehicles amb conductor Unauto VTC ha advertit d'"actes violents i amenaces" per part de taxistes als seus professionals durant les protestes d'aquest dijous a Madrid i Barcelona. La multiplicació de les llicències de cotxe de lloguer amb conductor (VTC) és el punt principal que inquieta els taxistes.En el cas de la capital catalana, com a mínim es van produir desperfectes en un taxi de luxe, el qual va acabar amb una roda punxada i vidres trencats, segons han informat fonts policials. Accions com aquesta ja podrien haver originat una resposta. Segons Álvarez, uns individus han tirat pedres als taxistes aquest divendres al polígon Mas Blau del Prat de Llobregat, a prop de l'aeroport.

