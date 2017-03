Captura de pantalla de l'eina de visualització dels pressupostos municipals del govern Foto: Generalitat de Catalunya

El web de visualització dels pressupostos municipals de Catalunya, creada pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència – a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert- ha estat considerat un dels millors projectes de l’any al congrés internacional Connect Socrata , celebrat a Washington aquesta setmana.L'eina telemàtica- a l'abast de tota la ciutadania- permet cercar, comparar i conèixer l’evolució dels pressupostos de diferents municipis catalans. Per accedir-hi, només cal anar al portal de transparència de la Generalitat, clicar sobre la secció " Anàlisi de dades " i després a "Pressupostos municipals". La nova secció del Portal Transparència Catalunya suposa un gran pas en el compliment de les obligacions establertes per la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència , accés a la informació i bon govern.Les dades s'hi presenten de forma estructurada, ràpida, àgil i fàcils d'interpretar. A partir d'un cercador, es pot triar el nom de tres ajuntaments i comparar el pressupost que tenen, filtrar les diferents partides, i visualitzar la despesa per habitant global. L'eina també permet aprofundir en una partida específica i comprovar d'un cop d'ull el percentatge sobre la despesa total.A partir de mapes es poden conèixer els diferents indicadors com ara la despesa per habitant, la diferència d'execució i pressupost, el nombre d'habitants i el deute viu.El projecte de visualització interactiva dels pressupostos municipals de Catalunya va ser un dels vint seleccionats a la conferència Connect Socrata. D’entre la vintena de projectes finalistes només quatre van rebre un guardó gràcies a les votacions dels més de 200 assistents, la majoria dels quals són usuaris de la plataforma i es reuneixen per compartir experiències d’ús i aplicacions relacionades amb les dades obertes.A més del projecte català, també han rebut el distintiu tres projectes més de Chicago, Utah i San Bernardino, tots tres dels Estats Units.

