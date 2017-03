Un tribunal del Japó ha resolt aquest divendres que tant l'Estat com la Companyia Elèctrica de Tòquio (TEPCO) són responsables per negligència de la crisi a la central nuclear de Fukushima-1 després del terratrèmol de magnitud 9 i el posterior tsunami que es va produir l'11 de març de 2011.La sentència suposa la primera vegada que es reconeix la responsabilitat de l'Estat en les demandes per danys presentades pels afectats de les evacuacions als voltants de la central, que van obligar a abandonar casa seva a uns 27.000 japonesos. També és la primera sentència de les ternta demandes presentades pels evacuats de la zona de Fukushima.La demanda va ser presentada per 137 persones que demanaven una compensació de 1.500 milions de yens (12.000 milions d'euros) per danys psicològics. El tribunal també ha dictaminat que el desastre podria haver estat evitat si TEPCO hagués pres mesures preventives i no hagués ignorat l'amenaça que suposava un possible desastre natural per a la central.El veredicte del tribunal coincideix amb la decisió del govern regional de Fukushima de retirar les ajudes econòmiques que rebien els desplaçats dels voltants de la central nuclear a final de març. Aquestes ajudes els permetien viure fora de la zona afectada i ara hauran de decidir si tornen a Fukushima, on encara hi ha risc de radiació segons vàries ONGs. TEPCO també va assegurar a principis de febrer que havia detectat alts nivells de radiació en el reactor número 2 de la central nuclear.El desastre a Fukushima va ser el pitjor accident nuclear des de Txernòbil, a Ucraïna, l'any 1986. Fukushima-1 estava preparada per a un terratrèmol, ja que el Japó s'assenta sobre una falla, però no per a un tsunami, per la qual cosa l'assot del mar va provocar diverses explosions d'hidrogen que van fer que els nuclis d'alguns dels seus reactors es fonguessin parcialment. En total, el terratrèmol i el tsunami van provocar la mort de 15.000 persones.L'organització dels Jocs Olímpics a Tòquio l'any 2020 ha decidit que els partits de beisbol i softbol es juguin en un estadi situat a 70 quilòmetres de Fukushima. Yoshiro Mori, el president de la comissió organitzadora, ha destacat que "en allotjar els esdeveniments olímpics de beisbol i softbol, Fukushima tindrà una gran plataforma per mostrar al món la magnitud de la seva recuperació en els deu anys transcorreguts des del desastre".

