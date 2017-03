La finca està situada al carrer Sant Pere Més Alt 13-bis, just al costat del Palau de Música. Foto: Adrià Costa

La comissió de govern de Barcelona ha denegat el pla especial per construir l'hotel del Palau de la Música, amb l'argument que ja no existeix l'interès públic que el va motivar en el passat, ha anunciat aquest divendres la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz."Tenim tota l'argumentació per denegar-lo", ha assegurat Sanz en declaracions als mitjans, després que el promotor de l'hotel reiniciés al març el tràmit per obrir l'establiment i lliurés la proposta de planejament que el consistori ha rebutjat.Ha destacat que la motivació de l'hotel era allotjar persones vinculades al Palau de la Música i que, "quan la institució diu que no vol l'hotel, la raó d'interès públic cau", cosa que entén que deixa sense efecte les raons per possibilitar l'obertura de l'hotel, que compta amb el rebuig polític i social, segons ella.Ha assenyalat que, mentre segueixi vigent el planejament que permet l'hotel, el promotor podrà presentar més propostes –no està afectat pel Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) perquè el projecte és anterior-, però l'Ajuntament compta amb "raons jurídiques tècniques per poder-lo denegar".Preguntada per si l'Ajuntament haurà d'indemnitzar el promotor, ha ressaltat que ho decidirà un jutjat si és necessari, i ha assegurat que l'Ajuntament no veu "cap element que determini si s'arribarà a una situació d'indemnització".Sanz ha recordat que el ple municipal va acordar el 2010 i també el 2016 instar el govern de la ciutat a recuperar el planejament anterior, que no preveia l'hotel , i ha assegurat que treballen en això i que encara no han tramitat la modificació perquè l'assumpte és de "complexitat jurídica" i implica diverses administracions."Estem treballant en això. Tenim el compromís de plantejar una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que deixi sense efecte el vigent", ha garantit Sanz, qui ha detallat que l'Ajuntament ha d'aconseguir un acord amb la Generalitat sobre uns metres quadrats que va traslladar per construir l'hotel i que se li han de retornar.

