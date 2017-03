Raül Romeva, al funeral de l'ex-president portuguès Mario Soares Foto: Exteriors

Romeva, amb el grup de treball sobre la qüestió catalana al parlament britànic Foto: ACN

Bona part de la feina de Raül Romeva passa per agafar avions. Algunes vegades arriba als aeroports de forma discreta, acompanyat exclusivament del seu cap de gabinet, i en altres ocasions els viatges es promocionen públicament. Aquesta setmana, per exemple, el conseller d'Afers Exteriors ha estat a Londres, inaugurant un grup de treball a Westminster sobre el cas català , i també a Ljubljana -la capital eslovena- per fer una conferència sobre l'estat del procés sobiranista. Al llarg del 2017, Romeva ha intensificat la seva agenda internacional en la fase final cap al referèndum previst per al setembre.En la categoria de viatges que no s'han fet públics hi ha, segons ha pogut saber, una visita a Londres fa quinze dies que va servir per reunir-se amb els diputats que formen part del grup de treball sobre el procés al parlament britànic. En essència, resumeixen al departament, aquests viatges discrets serveixen per "preparar" tot allò que es fa en les reunions oficials. "Cal sumar-hi la feina prèvia de les delegacions", ressalten les fonts consultades, que lamenten un cop més les "pressions espanyoles" per evitar que hi hagi trobades al més alt nivell. En totes aquests viatges, segons assenyalen al departament, hi ha "reunions amb alts càrrecs i diputats".El primer viatge de l'any el va fer a Lisboa, on va assistir al funeral de Mario Soares, ex-president de Portugal. Va poder coincidir amb Marin Schultz, candidat dels socialdemòcrates a les eleccions alemanyes que se celebren a la tardor i ex-president del Parlament Europeu. Pocs dies després va desplaçar-se a Brussel·les juntament amb el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras per demanar a Europa que intervingués en el procés per obligar Espanya a pactar el referèndum En el cas de Roma, on el conseller va inaugurar una exposició sobre els bombardeigs a Catalunya durant la Guerra Civil, es va citar amb representants institucionals que van mostrar-se "receptius" amb el full de ruta del Govern i "estranyats" amb la negativa de Mariano Rajoy a negociar. Aquesta receptivitat que detecten a Exteriors, de moment, no es tradueix en suports públics: les previsions més optimistes de l'executiu passen per pronunciaments "un cop fet el referèndum", i la prudència és la moneda més habitual. "No es pot tancar els ulls a la democràcia", sostenia avui Romeva des de Ljubljana Què trasllada el conseller en les reunions que manté? Essencialment, que Catalunya "vol votar" i que cal donar resposta als compromisos als quals ha arribat el Govern amb la ciutadania. "Espanya no respon i no vol negociar", assegura Romeva en aquestes trobades, on també aprofundeix en la judicialització del procés. La idea de l'executiu és fer servir els condemnats pel 9-N -Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau- per explicar dins i fora de l'Estat la resposta que està donant el govern espanyol a les aspiracions catalanes. Una moció al parlament britànic, de fet, condemna les "dures multes i inhabilitacions" que han rebut els tres ex-responsables governamentals.El proper viatge de Romeva serà als Estats Units, on acompanyarà Puigdemont. El president participarà en un seminari a la Universitat de Harvard que aborda els casos de Catalunya, Escòcia i Califòrnia. De portes endins, el conseller d'Exteriors té una altra feina: a banda de la memòria històrica, és un dels encarregats de fer possible el referèndum. Concretament, el seu encàrrec és el de la campanya de participació. I, després, haurà de dissenyar la fase governamental del procés constituent.

