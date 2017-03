Aspecte del nou bitllet de 50 euros Foto: BCE

There is one month to go until the new €50 banknote starts circulating. Learn more https://t.co/6Z7ObWUOdR pic.twitter.com/VvfW9Z1Nnz — ECB (@ecb) 6 de març de 2017

Ja hi ha data per a la posada en circulació del nou bitllet de 50 euros. Serà el 4 d'abril i, com ja ha passat amb el de 5, 10 i 20, el nou paper moneda incorpora noves mesures de seguretat per millorar-ne la qualitat, així com reduir-ne les xifres de falsificació. I és que el bitllet de 50 és el més utilitzat de tots i representa el 45% de tots els que hi ha en circulació.Tal com ja succeïa amb els altres tres d'aquesta nova sèrie anomenada "Europa", per comprovar la seva autenticitat, el Banc Central Europeu recomana girar el bitllet a contrallum i analitzar la franja platejada, que mostra un retrat d'Europa dins d'una finestra transparent, un personatge de la mitologia grega. Si no és fals es podrà veure un reflex metàl·lic que es desplaça verticalment.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)