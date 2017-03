Avui he signat l'Ordre de tancament de la presó Model. Es va inaugurar el 1904 i tancarà el juny, 113 anys després. pic.twitter.com/m2kKeurwkT — Carles Mundó (@CarlesMundo) March 17, 2017

Vista de la presó Model. Foto: Adrià Costa

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha signat aquest divendres al matí l'ordre pel tancament definitiu de la presó Model de Barcelona. Amb aquesta signatura, i quan el document es publiqui al DOGC, el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, podrà "adoptar les mesures necessàries" per clausurar el centre abans de l'estiu i traslladar els seus presos preventius a Brians 1 i els de règim obert a la presó de la Trinitat de Barcelona fins que no s'obrin les dues futures presons de la Zona Franca.A la signatura de l'ordre, a la qual ha tingut accés l'ACN, també hi eren, a més del conseller i Calderó, el secretari general del departament, Adrià Comella, i el director de la Model, Josep Font. L'ordre era imprescindible perquè el proper dimarts el Consell Executiu pugui aprovar l'acord signat aquest dijous al vespre amb tres dels quatre sindicats de treballadors per les condicions del trasllat a altres centres penitenciaris.L'ordre signada pel conseller recorda que el tancament de la Model ja estava previst al pla director de serveis penitenciaris 2004-2010, i que el centre "ja no reuneix les condicions adequades per desenvolupar-hi el model penitenciari català, que té mancances d'espais per a la realització d'activitats i que els existents no estan en condicions òptimes de conservació". A més, tot i les inversions tecnològiques dels darrers anys, "els sistemes de seguretat del centre no són dins dels criteris de seguretat definits i aplicats en els nous equipaments construïts".D'altra banda, el document també explica que el pla director 2013-2020 preveu "definir un nou model funcional per a equipaments de medi obert, mitjançant instal·lacions residencials adaptades a les necessitats pròpies d'un règim de vida de major aproximació a la vida en llibertat, i no ubicades en centres penitenciaris estructuralment antics".En declaracions a l'ACN, Mundó ha explicat que l'ordre és una mena de "certificat de defunció" de la Model, el "pas administratiu definitiu, formal i imprescindibles" per completar els treballs i calendaris previstos per la clausura del centre. Abans, però, ha calgut "una feina molt important de planificació, explicació, negociació i diàleg amb tots els agents implicats, com els treballadors".Justament, sobre l'acord amb els treballadors, Mundó ha dit que és "molt important" i un "molt bon acord que permet respectar els drets dels treballadors i garantir la feina" dels empleats de tots els centres. "Fer les coses amb acord i consens és la millor garantia de fer-les bé", ha dit. L'acord s'ha signat amb els sindicats CSIF, CATAC i CCOO, que representen el 68% dels treballadors, i n'ha quedat fora ACAIP. El document el ratificarà dilluns vinent la mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic de la Generalitat, i dilluns serà aprovat pel Govern.El conseller ha destacat que a banda de garantir el manteniment de tots els llocs de treball , uns altres tres punts destacats dels 17 totals és fer possible que els treballadors de més de 62 anys amb destí final a Barcelona puguin seguir treballant a la ciutat, sigui a la presó de Trinitat o a la de Wad-Ras, que es mantindran les condicions laborals d'horaris, vacances i permisos, i que s'indemnitzarà amb 282 euros els empleats que hagin de treballar fora de la ciutat.Després de dues setmanes d’intenses negociacions, l’acord inclou 17 punts sobre les condicions laborals dels treballadors de la Model, que es reubicaran en els quatre centres penitenciaris de l’àrea metropolitana situats fora de la capital. Els representants dels treballadors i el Departament de Justícia han acordat els criteris per a la reubicació dels professionals en els altres centres de l’àrea metropolitana, que estaran basats en l’antiguitat, l’experiència, la formació i la capacitat. Aquests criteris establiran la prioritats per ocupar les places disponibles a Brians 1, Brians 2, Quatre Camins i Joves.Un dels altres punts de l’acord estableix que tots els treballadors amb plaça fixa a la Model mantindran les condicions de treball actuals, com els horaris, els permisos i les vacances. A més, els que s’hagin de traslladar a un centre de fora de la ciutat, percebran una compensació de 282 euros.El Departament i els sindicats crearan una comissió de seguiment per a l’estudi de la millora dels mitjans de transport dels treballadors amb domicili a Barcelona fins a la resta de centres de l’àrea metropolitana.La negociació s’ha tancat aquest dijous a la tarda i posa punt i final a les converses que Justícia i els sindicats van començar l’1 de març després que el 72% de la plantilla de la Model avalés asseure’s a negociar a través d’un referèndum que es va celebrar els dies 27 i 28 de febrer.El Departament ha confirmat que la Model quedarà buida abans de l’estiu. El centre va ingressar els últims presos el dia 6 de març. A partir de l’endemà, Brians 1 s'ha convertit en el nou centre de preventius de la demarcació de Barcelona. El procés de tancament avança segons el calendari previst pel Departament de Justícia.

