El so d'arrel americana dels aclamats Wilco serà l'encarregat d'obrir l'edició 2017 del Festival de Cap Roig que, com cada any, se celebra a Calella de Palafrugell els mesos d'estiu. A banda del grup de Chicago, que compta amb una parròquia d'entusiastes seguidors a Catalunya, comptarà amb les actuacions d'Anastacia, Ben Harper, Norah Jones o Andrea Bocelli.La cita musical creix i passa a programar un total de 23 concerts. El festival s'obrirà el 7 de juliol amb el concert de Wilco, als quals seguirà Anastacia, el divendres 14 de juliol, seguits, dissabte, per Passenger. El festival enfilarà el juliol amb Pretenders, el dia 22, Paula Valls i Blaumut, el 28 de juliol; Estopa el dia 30, i Sílvia Pérez Cruz posant fi al mes.L'agost arrencarà amb les actuacions de Melendi, Els Amics dels Arts, India Martínez, el Cap Roig Mini amb Alicia en el país de las maravillas, Luis Fonsi i Dani Martin. La segona setmana estarà protagonitzada per Ivan Ferreiro amb Ramon Mirabet, Sweet California, Miguel Bosé, Sidonie amb La Iaia, Umberto Tozzi i Hombres G.El festival posarà rumb a les seves últimes jornades amb Ben Harper, el 14 d'agost; Andrea Bocelli el dia 16; el Cap Roig Mini amb l'espectacle La Sirenita; David Bisbal el 21 d'agost, i Jason Derulo el dia 22, com a clausura del cicle.

