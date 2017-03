Marta Pascal es dirigeix al consell nacional del PDECat. Foto: Flickr PDECat

El PDECat resoldrà d'una vegada per totes aquest dissabte l'afer de les incompatibilitats . El punt quart de l'ordre del dia del consell nacional que se celebra demà servirà per votar els informes que ha elaborat la comissió per a la qualitat democràtica, la transparència, el compliment ètic i de garanties de la formació sobre la continuïtat a la direcció executiva d'Elsa Artadi, Montserrat Candini, Lluís Guinó i Albert Batet. En els quatre casos, l'organisme que presideix Xavier Trias ha dictaminat que les circumstàncies dels quatre afectats pel règim estatutari avalen que el consell nacional -si així ho decideixen 3/5 parts dels seus membres- doni llum verda a les excepcions.Entre el 6 i el 13 de març, els quatre membres de la direcció que encapçalen Marta Pascal i David Bonvehí van dirigir-se a la comissió per tal que es pronunciés sobre si podrien seguir a la direcció. La resposta és la mateixa en tots els casos: un 85% dels consellers nacionals van votar a favor de trobar la via per tal que ningú hagués de deixar la cúpula. Això, argumenta l'organisme intern, és una "circumstància suficientment motivada per poder sotmetre a votació l'excepcionalitat de la incompatibilitat" en què es troben Artadi, Candini, Batet i Guinó.Aquests dos últims -responsables de nous sectors i del món local, respectivament- fan servir la mateixa argumentació en la seu recurs a la comissió de garanties. Els dos defensen les "circumstàncies d'excepcionalitat política" que viu Cataunya i destaquen que el partit viu "mesos de creixement i consolidació". En el cas d'Artadi -directora general de coordinació interdepartamental del Govern- i de Candini -diputada i alcaldessa de Junts pel Sí-, els raonaments són més extensos. Aquesta última, per exemple, destaca que si hagués renunciat com a parlamentària, hagués entrat un representant d'ERC al grup de Junts pel Sí, fet que valora com "molt preocupant" en la mesura que el PDECat "perdria representativitat" en aquesta legislatura.Candini, responsable de coordinació institucional de la formació, assenyala que la seva feina com a alcaldessa de Calella i com a diputada "de ben segur" que la pot "ajudar a estar molt al dia" en relació amb l'àmbit que gestiona dins de la formació. Els arguments d'Artadi introdueixen una variable nova: l'econòmica. "Sóc directora general de coordinació interdepartamental, sent aquesta la meva única feina retribuïda. Per tant, no és una possibilitat deixar aquest càrrec per dedicar-me només al partit donat que la direcció executiva no és una posició remunerada", argumenta la dirigent. "Tampoc seria aconsellable, donades les circumstàncies d'excepcionalitat d'aquesta legislatura, realitzar canvis en l'estructura del departament [de Presidència", sosté, al mateix temps que indica que la feina al partit -comanda estudis i programes- és compatible amb la seva tasca a l'administració que lidera Carles Puigdemont.La decisió estarà demà en mans dels vora 300 consellers nacionals que es reuniran a la Universitat Pompeu Fabra, que ja s'ha convertit en l'enclavament habitual d'aquestes reunions. Les incompatibilitats es van tractar en els dos primers consells nacionals, celebrats el 29 d'octubre i el 28 de gener, respectivament. Va ser aquest últim dia quan les intervencions dels qyadres del partit va fer reconsiderar a la direcció l'anunci de Batet, Artadi, Candini i Guinó de plegar per complir amb les incompatibilitats, que exigeixen no acumular més de dos càrrecs institucionals i orgànics.En aquest consell nacional hi intervindrà el cap de files del PDEcat a Madrid, Francesc Homs, que repassarà l'activitat parlamentària a Madrid. També s'hi farà un informe sobre el procés nacional i un de polític, que sempre va a càrrec de Marta Pascal. Un dels punts d'interès és el debat i votació dels pressupostos del partit per al 2017, any al qual hi ha arribat després de pactar amb els treballadors un expedient de regulació d'ocupació El reglament de la vegueria de Barcelona - que permet als independents presentar-se a les primàries per triar candidat a la ciutat - també serà avalat pels quadres del partit, que tindran a les mans les nomres generals per escollir caps de llista a les eleccions municipals. El consell d'acció municipal, l'organisme que aglutina tot el poder local del PDECat , exposarà la normativa interna.

