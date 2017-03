Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a Puigcerdà un veí d'aquesta localitat, de 20 anys i nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de tretze delictes de robatori amb força. El mateix dia, la policia també va detenir un altre veí del municipi, de 43 anys i nacionalitat camerunesa, per presumptament comprar el material sostret als robatoris. Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada a finals de desembre passat, quan els Mossos van tenir coneixement que en diversos establiments comercials i locals del nucli urbà de Puigcerdà, s'havien produït un seguit de robatoris amb força.Tots els robatoris van ser comesos amb el mateix modus operandi. El lladre es dirigia a primera hora de la matinada a l'establiment que havia escollit i, després de forçar amb una clau anglesa el bombí de la porta amb la metodologia coneguda com a 'bec de lloro', entrava de forma poc sorollosa i ràpida. Un cop a l'interior s'emportava diners en efectiu, aparells informàtics i en alguns casos menjar. Posteriorment fugia a peu.En tenir coneixement dels primers robatoris, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Puigcerdà van iniciar un dispositiu de prevenció conjunt. També van emprendre una campanya conjunta de visites a comerços per transmetre consells de seguretat als comerciants i contribuir a disminuir la sensació d'inseguretat que els robatoris estaven generant.La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels assalts, el qual vivia en una zona propera on es van perpetrar els delictes. Així, dimecres passat de matinada, en el transcurs d'un dispositiu de vigilància, els Mossos van interceptar el sospitós al carrer Ramon Cosp de Puigcerdà, quan acabava de violentar un local en el qual havia sostret un ordinador, una polidora i estris d'higiene personal. Tot el material es va trobar a l'interior de bosses que estaven amagades per carrer propers. Posteriorment, el mateix dimecres a la tarda la policia va detenir al carrer Ramon Cosp el presumpte receptador del material sostret.Fins la data, la investigació ha permès relacionar el presumpte lladre amb un total tretze robatoris amb força, nou en establiments comercials i quatre en locals diversos. Els detinguts, que tenen nombrosos antecedents, passaran aquest divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)