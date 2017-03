El grup aeri IAG desvela aquest divendres a Barceona els detalls del nou model operatiu de baix cost per a vols de llarg radi, i que llançarà el juny des de l’aeroport de Barcelona-El Prat, a destinacions com Los Angeles i San Francisco, Buenos Aires, L’Havana, Santiago de Xile i Tòquio.La decisió sobre la fórmula amb la qual IAG es llançarà al segment dels vols de baix cost de llarga distància des del Prat la farà pública el conseller delegat del grup, Willie Waslh, en una roda de premsa a la capital catalana.El grup aeri, que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling i Aer Lingus, buscar així contrarestar l’oferta de Norwegian, primera de baix cost en oferir vols de llarga distància a l’Estat, i entrar a competir en aquest mercat. L’aerolínia noruega volarà des de Barcelona a Los Angeles, San Francisco, Nova York i Miami al juny.IAG va dir llavors que operaria aquests vols amb dos aparells A330, motiu pel qual Iberia i Aer Lingus es perfilaven com a candidates per al desenvolupament de la nova operativa en comptes amb aquests models a la seva flota. No obstant, va assenyalar que estava estudiant operar aquests vols amb una companyia del grup o fins i tot crear una nova marca.Amb aquest projecte, IAG reforçarà amb la llarga distància a baix cost la seva oferta al Prat, on a més d’Iberia i l’aerolínia catalana uniran forces per a un renovat pont aeri entre Madrid i Barcelona a partir de juliol.

