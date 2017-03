Un home de 46 anys ha mort aquest divendres al matí en saltar per la finestra mentre el seu pis, situat a la cinquena planta de l’avinguda Europa 105, cremava a l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat els Bombers.Els Bombers han rebut l’avís al voltant de les 2 hores de la matinada i han mobilitzat vuit dotacions, que han donat per controlat el foc a les 2.43 hores i extingit a les 4.58 h.El foc, les causes del qual s’estan investigant, ha destruït totalment la cinquena planta d’un edifici de 13, i les flames s’han propagat per la façana i han afectat les finestres dels habitatges de la sisena i setena plantes.L’aigua de l’extinció ha afectat el pis inferior -el quart- i ha estat necessari reallotjat els veïns d’aquest pis a causa d’una afectació estructural del sostre.Com a mesura preventiva s’han desallotjat 45 persones mentre els bombers extingien l’incendi, i el Sistema d’Emergència Mèdiques (SEM), que ha desplaçat cinc dotacions, ha atès deu persones, de les quals sis han estat traslladades a centres sanitaris per intoxicació a causa del fum.Quatre d’elles han estat ingressades a l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospitalet, i dues ho han fet a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.

