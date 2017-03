El petit Nicolás

Els escàndols segueixen perseguint al petit Nicolás. Per aprovar la Selectivitat, va crear una complexa trama per falsificar el seu DNI, subornar un amic pagant-li uns 6.000 euros perquè es presentés per ell, i fins i tot es va fer passar pel president del Grup Pascual per convèncer el cap d'estudis de la seva escola que formés part de l'entramat. Així, va oferir feina a les seves dues filles i a una de les parelles d'aquestes si comptava amb la seva complicitat.Segons un informe del jutge al qual ha tingut accés l'agència EFE, el jove va falsificar el seu DNI perquè hi apareguessin les seves dades personals però amb la imatge de l'amic que es va acabar presentant, i que va aconseguir un 8,25 de mitjana, tot i que ell portava una mitjana de Batxillerat de només 5,53. Aquesta nota li va permetre entrar al Col·legi Universitari d'Estudis Financers.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)