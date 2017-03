Un helicòpter, durant les tasques de rescat de l'accident de Germanwings. Foto: Europa Press

Un jutjat de Cerdanyola del Vallès ha condemnat a vuit mesos de presó, inhabilitació de vuit mesos per ser elegit en unes eleccions i multa de 720 euros una persona que va fer un tuit catalanòfob arran de l' accident aeri de Germanwings en el que van morir 150 persones. En una sentència amb conformitat, la magistrada considera culpable d'un delicte d'odi l'usuari del compte anònim @Carkiskonami, que va escriure -en castellà- a la xarxa social: "Poca merda veig a Twitter per haver-se estavellat un avió ple de catalans".El ministeri públic ressalta que es tracta de la "primera condemna ferma" per un tuit denunciat per la Fiscalia d'Odi de Barcelona perquè suposava "una provocació l'odi, la violència i la discriminació contra catalans" amb relació a l'accident aeri.La magistrada també destaca que, fruit de la investigació, es van detectar molts altres tuits racistes i xenòfobs escrits per @Carkiskonami. Com que la pena de presó és inferior a dos anys, el jutjat acorda suspendre l'entrada a la presó de la persona condemnada però li imposa l'obligació d'assistir a un curs sobre drets humans, igualtat i no discriminació.

