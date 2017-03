Avui parlem del joc que ho va canviar tot! Que no vol dir el joc amb què va començar tot. A vegades el veritablement revolucionari i innovador no és qui comença, sinó qui sap consolidar i destil·lar un ideari.Els jocs de taula moderns van iniciar la seva transformació quan alguna cosa es va començar a moure a Alemanya a finals de la dècada dels 70. Però va ser l'any 1995 quan un joc va marcar el punt d'inflexió. "Die Siedler von Catan" ( Catan. El Joc ) va ser presentat aquell any a la Fira Spiel de Essen per una editorial alemanya, Kosmos , que fins aquell moment era més coneguda pels seus llibres que pels seus jocs. I abans d'acabar la fira s'havien esgotat les 5.000 còpies de la primera edició que s'hi van portar. Va ser tant ràpid, tan inesperat, que el seu autor, Klaus Teuber , no va poder disposar-ne ni d'una còpia. I és que el joc venia de guanyar el premi Spiel des Jahres i la resta dels principals reconeixements d'aquell any a Alemanya.Des de llavors, el joc ha esdevingut un fenomen mundial. Traduït a més de 30 llengües, més de 15 milions de còpies venudes i amb una enorme quantitat d'expansions, escenaris i versions; Klaus Teuber va demostrar amb "Catan"que amb un joc de taula es podien fer moltes més coses que el limitat ventall d'opcions que presentava el mercat, on semblava que no hi hagués vida més enllà del Monopoly i el Risk.Klaus Teuber era un tècnic dentista que dedicava el seu temps lliure a crear jocs de taula i que ja havia publicat alguns dels seus jocs amb força èxit. Per a crear "Catan" va treballar-hi durant 4 anys. 4 anys amb l'ajuda de la seva dona i els seus 3 fills fins que va aconseguir el joc perfecte que buscava: “Tenia la sensació que estava descobrint quelcom més que inventant-ho!” havia declarat Teuber.Acabeu d'establir-vos a l'illa de Catan, en dos petits assentaments. Però de seguida us adonareu que no és prou gran per a tots. Cal que us expandiu el més ràpid possible si voleu ser els dominadors de l'illa. Arreplegareu recursos (argila, fusta, pedra, cereals i ovelles) per poder-los canviar pel que necessiteu per expandir-vos (camins, ciutats, milícies). Però de seguida us adonareu que si comercieu amb els altres jugadors podreu aconseguir els recursos necessaris encara més ràpid. Així que prepareu el vostre millor poder de persuasió, perquè el necessitareu."Catan" és la gran porta d'entrada als jocs de taula moderns. Una porta oberta en un temps on els jocs de taula basaven la seva diversió en eliminar de la partida la resta dels jugadors (Monopoly, Risk) i on les partides podien ser interminables; jocs pobrament dissenyats des del punt de vista de la diversió dels jugadors. "Catan" va irrompre amb conceptes que els jugadors no havien vist fins aquell moment : partides curtes on tots els jugadors jugaven fins al final, interaccionaven per comerciar; unes regles clares i senzilles que s'explicaven en 15 minuts i amb un disseny professional, calculat i orientat a que els jugadors tinguessin una experiència lúdica satisfactòria. I encara avui dia, segueix sent un dels millors jocs per fer una partida si mai heu provat un joc de taula modern.Nom del joc: Catan. El Joc.Autor: Klaus TeuberEditorial: Devir IberiaNúmero de jugadors: 2-4Temps de joc: 60-120 minutsEdat: A partir de 10 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

