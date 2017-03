Felip VI, en una imatge d'arxiu: Casa Reial



Des d'un fragment del meteorit argentí Campo de Cielo a una caçadora personalitzada d'aviador regalada per l'ex-president d'Estats Units Barack Obama o un exemplar de la nova edició del Quixot en àrab. La família reial va rebre l'any 2016 un total de 378 obsequis institucionals, alguns d'ells tan peculiars com aquests. Tots ells consten a la llista que aquest dimecres ha fet pública la Casa Reial a la seva pàgina web Aquest és el segon any que la institució fa públics els presents rebuts. En assumir la corona, el rei Felip VI va introduir mesures de renovació i transparència per intentar millorar la imatge de la institució en un moment en què els escàndols que afectaven el rei Joan Carles i el cas Nóos amb la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin com a epicentre havien fet baixar en picat la seva popularitat. La regulació que ara està vigent no permet als membres de la família reial acceptar obsequis que, "pel seu alt valor econòmic, finalitat o interès comercial o publicitari, o per la pròpia naturalesa de l'obsequi, puguin comprometre la dignitat" de les seves funcions institucionals.Amb aquest nou règim de regals, doncs, Felip VI no podria acceptar com a obsequi, per exemple, un cotxe de luxe com els dos Ferrari que el primer ministre emiratí i xeic de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum, va regalar al seu pare a finals del 2011 en el marc d'una visita privada.Felip VI va acceptar l'any passat 143 regals, mentre que a la reina Letizia se li van lliurar 98, com ara bosses de mà, fulards, penjolls, arracades, braçalets i altres peces de roba. A títol conjunt, els monarques van rebre 87 regals i les seves filles 31. Entre ells, dues mascotes i dues samarretes de l'Ajuntament de Tarragona.

