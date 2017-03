El Partit per la Llibertat i la Democràcia (VVD) ha guanyat les eleccions a Holanda amb 31 escons, segons l'enquesta a peu d'urna d'Ipsos publicada un cop tancats els col·legis electorals. La formació de l'actual primer ministre, Mark Rutte, s'hauria imposat, per tant, a la ultradreta de Geert Wilders, tot i que perdria 10 escons respecte al 2012.L'ultra Partit per la Llibertat (PVV) hauria obtingut 19 escons, quatre més que en els últims comicis, i els mateixos que els cristianodemòcrates del CDA i l'altra formació liberal holandesa, el D66. Un dels millors resultats de la jornada és, sempre segons el sondeig a peu d'urna, el dels Verds, que haurien passat de 4 a 16 escons. El sondeig, publicat per NOS i la RTL, també apunta que la participació en aquests comicis holandesos ha estat d'un 81%, més elevada que l'any 2012, quan va ser del 74,6%.Els resultats han confirmat el que els sondejos dels darrers dies mostraven com a escenari més probable: una igualtat de forces entre els dos partits més ben posicionats, el PVV i el VVD, els liberals de dreta del primer ministre Mark Rutte, que ha estat el guanyador. En un moment de crisi del projecte europeu , Holanda ha enviat un missatge de tranquil·litat a la UE i les capitals europees. Encara que la resta de partits havia manifestat que no formrien una majoria amb Wilders en cap cas, el cert és que el seu triomf era temut com un senyal de reforçament de les posicions xenòfobes al continent, molt més tenint en compte la proximitat de les eleccions a França el mes vinent.Rutte té ara moltes possibilitats de ser el formador del nou govern, que haurà de ser forçosament de coalició, com sempre als Països Baixos, però aquest cop, amb un Parlament més fragmentat encara, amb diversos partits.. L’extrema dreta holandesa. Liderat per Geert Wilders, que el va fundar el 2006, ha esdevingut una de les sigles referencials de la xenofòbia europea. Marine Le Pen confia en un bon resultat seu com a impuls a la seva campanya a França.). La dreta laica. És una de les tres formacions tradicionals holandeses. Es defineix com a liberal, però d’un liberalisme conservador. El primer ministre Mark Rutte el lidera.. La socialdemocràcia holandesa. Havia gaudit de l’hegemonia fins als anys vuitanta. El seu líder, Diederik Samson, està en dificultats: el govern de gran coalició amb Rutte ha erosionat els laboristes. Catòlics i protestants junts. Formació històrica que ocupa un espai centrista que l’ha fet ser soci de la major part de combinacions governamentals. Ara és a l’oposició i pot pujar.. Liberals i d’esquerres. És un partit difícil d’entendre fora d’Holanda. Molt progressista en la defensa dels drets individuals i radicalment laïcista en una societat on els conflictes religiosos entre catòlics i reformats havien estat importants.. Maoisme entre tulipans. És una formació d’esquerra radical. Els laboristes hi mantenen certa distància i solen preferir entendre’s amb liberals o democristians. Originalment era d’influència marxista.. L’Esquerra Verda també té el seu espai en el panorama polític, al qual es va incorporar a partir dels noranta. Ara, pot donar la sorpresa gràcies a la frescor del seu líder, Jesse Klaver.. És un partit que defensa la gent de la tercera edat. Cal seguir-ho: ha dit que si Wilders guanya, ha de tenir dret a formar govern.

