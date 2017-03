Narcís Serra Foto: ACN



L'ex-president de Catalunya Caixa, Narcís Serra, suma un nou procés judicial. La Fiscalia Anticorrupció ha presentat una denúncia a l'Audiència Nacional contra ell, l'ex-director general Adolf Todó i 13 ex-alt càrrecs mes per un presumpte delicte d'administració deslleial. Segons publica El Periódico , haurien causat un forat a la companyia de 720 milions d'euros en una quinzena d'operacions immobiliàries entre els anys 2000 i 2007. De fet, tant Serra com Todó estan a un pas de ser jutjats pel cas dels sobresous de Catalunya Caixa quan l'entitat registrava pèrdues.Segons el fiscal, en aquella etapa Catalunya Caixa va desenvolupar una activitat immobiliària intensa, i per a moltes d’aquestes operacions es va atorgar l’aval i la fiabilitat necessàries confiant en la paraula dels socis que hi participaven, segons indica el mateix rotatiu, sense informes independents previs.A més, la Fiscalia indica que gairebé tots els projectes estaven sotmesos a tràmits urbanístics ineludibles i de resolució incerta. Tots aquests fets, indica la Fiscalia, comportaven riscos en la inversió. A més, les decisions d’inversió es prenien sense valoracions independents prèvies per contrastar el preu demandat pels venedors.Als contractes tampoc hi havia, segons el ministeri públic, clàusules resolutòries que cobrissin els interessos de la caixa d’estalvis. En els casos on sí n’hi havia no es van executar o van ser insuficients.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)