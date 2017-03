El 17 de març de 1992, avui fa 25 anys, els electors blancs de Sud-àfrica (en el referèndum no hi podien votar els negres) van decidir donar per acabat l'apartheid, el sistema de segregació racial vigent al país des de 1948. Un 68% dels votants va donar el suport a les negociacions que havia iniciat el president De Klerk per posar fi al sistema.Tot i que ja era vigent amb el colonialisme, l'apartheid es va fer oficial a les eleccions generals de 1948. La nova legislació classificava els habitants en grups racials (blancs, negres, colorejatsi indis) i les zones residencials van ser segregades mitjançant trasllats forçosos. Els habitants negres van ser desposseïts de la ciutadania i traslladats a un dels 10 territoris autònoms tribals del país, quatre dels quals van esdevenir estats independents. El govern va segregar l'educació, la sanitat i altres serveis públics.Després de diverses protestes i aixecaments que es van allargar durant dècades, l'apartheid es va desmantellar en unes negociacions entre 1990 i 1993, que van culminar amb les eleccions de 1994, les primeres a Sud-àfrica amb sufragi universal i que va guanyar el Congrés Nacional Africà de Nelson Mandela Mandela va ser un dels líders emblemàtics de la lluita contra l'apartheid i l'interlocutor de De Klerk en les negociacions. Després dels comicis, va ser primer president de la República de Sud-àfrica durant cinc anys. Va rebre més de dos-cents-cinquanta premis, entre els quals, el premi Nobel de la Pau l'any 1993.El recordem amb dos vídeos: un amb algunes de les seves frases més cèlebres i un altre de l'InfoK de TV3, on s'explica amb molta claredat qui va ser Mandela i què va significar per al país.

