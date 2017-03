El Reial Madrid i el Bayern de Munic, dos dels rivals més temibles. Foto: UEFA

El Leicester, el sorprenent campió de la Premier 2015-2016 Foto: UEFA

Barça i Atlètic de Madrid es poden tornar a trobar a la Champions. Foto: EFE

El Bayern de Munic vol recuperar la corona europea –si no es topa de nou amb l'Atlètic-. Foto: Europa Press

El Barça, una setmana després de la remuntada més èpica de la història del futbol , ja sap els set possibles rivals als quarts de la Champions League . Aquest divendres se celebrarà al sorteig però, des d'ara, ja pot pensar en equips desitjats o a evitar. Els més forts, sense dubte, són el Reial Madrid, el Bayern de Munic i la Juventus de Torí. La ventafocs inesperada és un Leicester que, després de guanyar la Premier per sorpresa, malda per no baixar a la segona divisió anglesa. Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund i Mònaco completen el quadre. El sorteig se celebrarà divendres a les 12.00 a Nyon i ja no hi ha cap condicionant, és a dir, tots els equips es poden enfrontar entre si independentment de la lliga i de la seva classificació a la lligueta. Els partits d'anada es jugaran l'11-12 d'abril i els de tornada el 18 i 19 d'abril. Les semifinals, per la seva banda, no seran fins al mes de maig mentre que la final, a Cardiff, es disputarà el 3 de juny.: Zinédine Zidane: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema i Sergio Ramos: campions: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14 i 2015/16.El Reial Madrid torna a ser un dels rivals a evitar en els quarts de Champions, competició que va guanyar la temporada passada en una final d'infart contra l'Atlètic de Madrid. Els blancs, molt irregulars, arriben al tram final de temporada com a líders de la Lliga, eliminats a la Copa i després de superar sense brillantor un Nàpols que els va provocar més problemes dels previstos. La manca d'un patró de joc clar el continua suplint amb els gols d'una tripleta atacant encapçalada per Cristiano Ronaldo.: Craig Shakespeare: Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Kasper Schmeichel i Danny Drinkwater: no es va classificar: capGuanyador contra tot pronòstic de la Premier League de l'any passat, el Leicester s'ha estrenat a Europa arribant als quarts de final després de remuntar contra el Sevilla. El títol de lliga no va servir a Claudio Ranieri, entrenador que els va dur a la conquesta més important de la seva història, per sobreviure a la mala dinàmica dels foxes a Anglaterra, on flirtegen amb la zona de perill. Equip intens, típicament anglès, té en Jaime Vardy i Riyad Mahrez els seus arguments principals en atac. Sobre el paper, un dels rivals més assequibles que li podrien tocar al Barça en aquesta eliminatòria.: Massimiliano Allegri: Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Dani Alves i Gianluigi Buffon: vuitens de final: 1984/85 i 1995/96Dominador absolut del futbol italià en els últims anys, la Juventus és sempre un equip temible a Europa. Ha eliminat amb solvència el Porto a vuitens de final i és un dels rivals més sòlids que es pot trobar l'equip blaugrana en la següent eliminatòria. L'última trobada entre els dos equips va ser a la final de Berlín del 2015, en la qual el Barça es va imposar per 3-1. Els bianconeri han patit la baixa sensible de Paul Pogba, ara al Manchester United de José Mourinho, però segueixen mantenint el bloc dels últims anys amb incorporacions com les de Gonzalo Higuaín i Dani Alves. A la porteria, la llegenda de Gianluigi Buffon segueix fent-se gran en les cites europees.: Diego Pablo Simeone: Antoine Griezmman, Yannick Carrasco Ferreira, Koke i Kévin Gameiro: subcampions: capL'Atlètic de Madrid està protagonitzant una temporada irregular. Simeone ha apostat per un joc més creatiu i això ha passat factura a un equip acostumat a un model més simple i pràctic. A la Lliga enguany no té opcions –lluita per assegurar la quarta posició- però a Europa s'ha classificat amb solvència després d'eliminar un discret Bayer Leverkusen. Malgrat no ser un dels conjunts més temibles, és un rival incòmode per qualsevol dels equips que pretenguin guanyar la Champions.: Thomas Tuchel: Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic i Julian Weigl: no es va classificar: 1996-1997El Borussia Dortmund, després d'un any d'absència, torna a ser entre els vuit millors d'Europa. L'equip alemany continua cultivant la fama d'equip incòmode. No en va, va aconseguir ser campió de grup davant del Reial Madrid (doble empat a dos a la lligueta) i, malgrat perdre a l'anada dels vuitens amb el Benfica (1-0), van golejar-los a la tornada per un clar 4 a 0. Thomas Tuchel, amb un equip de futures estrelles, comença a fer oblidar Jürgen Klopp al Westfalenstadion, un dels estadis amb un ambient més especial del continent.: Leonardo Jardim: Radamel Falcao, Tiemoué Bakayoko i Joao Moutinho: no es va classificar: capEl Mònaco és una de les sorpreses dels quarts de final. L'equip del Principat, després d'anys lluny de l'elit europea, ha aconseguit colar-se entre els vuit millors del continent en un moment on té més opcions que mai de destronar el PSG al capdavant de França. La remuntada contra el Manchester City –havien quedat 5-3 a l'anada- provoca que, malgrat no ser dels rivals més durs, se'ls hagi de tenir en compte a la propera ronda.: Carlo Ancelotti: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manel Neuer, Arturo Vidal i Thiago Alcantara: semifinals: 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 i 2012-13.El Bayern de Munic és, segurament, un dels principals rivals a evitar juntament amb el Reial Madrid. L'equip entrenat per Carlo Ancelotti, en circumstàncies normals, hauria hagut de ser el gran dominador dels darrers anys a Europa si no hagués coincidit amb l'hegemonia blaugrana i l'oportunisme blanc. La marxa de Guardiola no ha tret competitivitat a un equip ple d'estrelles i amb fam de recuperar una corona europea que no aconsegueix des del 2013. Als vuitens de final ha passat per sobre de l'Arsenal (10-2 al conjunt de l'eliminatòria), una mostra del potencial d'un equip temible.

