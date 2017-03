L'administració de Trump ha presentat el primer esborrany pressupostari, una proposta que deixa clara la direcció en què vol anar la nova presidència nord-americana. Els fons federals destinats a defensa augmentaran 54.000 milions de dòlars (un 10%), que s'obtindran retallant d'altres departaments però sobretot de l'Agència de Protecció Mediambiental (un 31%, incloent-hi 50 programes de l'agència) i el departament d'Estat (un 28%), l'equivalent al ministeri d'afers exteriors.El director de pressupost de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, va deixar clar que "no hi ha dubte que es tracta d'un pressupost de poder dur, no de poder tou. Va ser fet intencionalment. És el que poden esperar els nostres aliats i el que poden esperar els nostres adversaris".El pressupost incorpora una demanda de Trump al Congrés perquè desemborsi 1.500 milions de dòlars per començar la construcció del mur amb Mèxic. La xifra augmentaria fins als 2.600 milions per l'any 2018. A més, es planteja un increment de 314.000 milions de dòlars per al departament de Seguretat Nacional destinats a contractar més agents d'immigració.La idea de Trump també és tallar fons federals dels departaments d'educació, transport, salut, treball, agricultura, justícia, comerç i per USAID (l'agència d'ajuda pel desenvolupament internacional). A més, s'eliminen els fons federals per 19 petites agències.El document de 53 pàgines presentat és només una part del pressupost i no inclou propostes de reforma tributària, projeccions del dèficit a llarg termini o el personal que hi haurà a cada agència com tampoc la promesa electoral que va fer Trump de destinar 1 bilió de dòlars en carreteres, ponts, aeroports i altres infraestructures. Mulvaney va anunciar que el pressupost complet es donarà al Congrés al maig.Una carta a la bústia del periodista David Cay Johnston, premi Pulitzer el 2001, ha obert la caixa de pandora que Donald Trump no volia obrir. La carta contenia dos fulls amb la declaració d'impostos del president l'any 2005. En els documents filtrats s'especifica que Trump va tenir uns ingressos de 150 milions de dòlars, va declarar pèrdues de 100 milions, i va pagar 38 milions en impostos, un 25%.Johnston va publicar dimarts passat els documents al seu web i va acudir al programa de la MSNBC The Rachel Maddow Show. Alhora, la Casa Blanca va emetre un comunicat on confirmava que la declaració de renda era correcta. La Casa Blanca també va contraatacar dient que "és totalment il·legal robar i publicar la declaració d'impostos. Els mitjans deshonestos poden continuar fent d'això part de la seva agenda, mentre el president se centrarà en la seva, que inclou una reforma tributària que beneficiarà tots els nord-americans".El president Trump s'ha negat en campanya i ara com a president a publicar les seves declaracions d'impostos, una tradició que han fet tots els dirigents nord-americans des de Richard Nixon. Johnston va recordar que "tenim la declaració d'impostos de Hillary i Bill Clinton que daten dels anys setanta. Per què Trump és tan insistent en què no veiem les seves?". Segons The New York Times , l'actual president va declarar pèrdues de 916 milions de dòlars l'any 1995, cosa que li hauria permès eludir de pagar impostos durant 18 anys.Donald Trump va respondre amb un tuit on qüestiona al periodista David Cay Johnston i la seva història de com va aconseguir els documents i titllat a la cadena de falsa.

