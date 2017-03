Víctor Nin i David Nuri seran el primer duet a actuar Foto: Cicle de duets de Jazz

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Olot. Del 18 al 19 de marçTorna una de les dates ineludibles del calendari firal català amb l'objectiu de prestigiar aquest producte i el seu productor. Enguany hi haurà 70 parades d'alimentació, apostant decididament pels productes d'elaboració pròpia (embotits, formatges i cerveses) i una potent oferta gastronòmica, lúdica i comercial complementària: demostracions de cuina de la mà del col·lectiu Cuina Volcànica , tastos d'embotits històrics de diferents llocs del món, el sisè concurs d'embotits casolans i una demostració de l'especejament del porc a càrrec de l'Associació de placers del Mercat d'Olot. Centelles. Del 19 de març al 9 d’abrilEl cinquè cicle de jazz arranca motors aquest cap de setmana amb propostes diverses que ompliran Centelles de música durant quatre Diumenges. Els encarregats de trencar el gel seran el duet Víctor Nin i David Nuri, dos joves músics amb una trajectòria remarcable, partícips dels projectes BoNoBos & CIA Cesk Freixas , entre altres. I a la tarda, agafarà el relleu la formació Daniel Perez Amboage & David Mengual duet. El 2 d'abril, el municipi d'Osona acollirà un dels millors guitarristes del món, Chicuelo , i el diumenge 9 d'abril està prevista la segona actuació estel·lar del cicle amb l'espectacle poètic i musical Des d'on tornar a estimar, a càrrec del poeta Joan Margarit. Mollerussa. Del 17 al 19 de marçArriba la 145a edició de la fira catalana de la Maquinària Agrícola i Saló de l’Automòbil, la més important de les que se celebren a la península durant el primer semestre de l’any, que es celebra des de 1872. Amb més de 300 expositors, la mostra ofereix una àmplia oferta en maquinària i complements per a l'agricultura i la ramaderia, així com adobs, farratges, llavors, plantes, i productes fitosanitaris. Aquesta oferta es complementa amb una secció d'automoció i els apartats dedicats a l'agroalimentació, els serveis industrials i de construcció, i a les entitats vinculades al sector. Però no només és una fira pensada per als adults, els més petits també tenen els seus propis espectacles i atraccions.Igualada. Fins al 19 de marçAquest cap de setmana és l’última oportunitat de gaudir de la cinquena edició del festival de fotografia que pretén situar Igualada com l’epicentre del sector fotogràfic a nivell estatal. L’esdeveniment, de renom i pioner a Catalunya, compta amb professionals d’àmbit internacional com els reconeguts Mauricio Ramos –fotògraf mexicà que treballa per National Geographic , Marlboro Adventure Team i Redbull , entre altres- i la brasilera Natàlia Mansano . A més de les 48 exposicions, el certamen comptarà amb un gran nombre d’activitats paral·leles vinculades amb aquest art com les visites guiades.Poblenou. Del 17 al 19 de marçUtopiaMarkets Poesia celebra la seva primera edició, una iniciativa que reuneix poetes, poetes visuals, editorials i revistes assemblades, i dirigida tant als amants de la poesia com a aquells que encara no saben que els agrada. La trobada ofereix una oportunitat única per descobrir, tafanejar, conversar i comprar directament a l'autor d’obres de qualitat. Entre els participants hi haurà poetes consagrats i d’altres no tant coneguts a més d’una variada proposta d’espectacles, recitals, instal·lacions i activitats per fer una immersió a la poesia. Tot això tindrà lloc en una fàbrica modernista convertida en un espai molt singular al barri del Poblenou: Utopia 126

