El meu rebuig absolut a aquesta agressió homòfoba. Tot el meu suport als dos agredits. Ni violència ni discriminació. https://t.co/nKyBptMubb — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de març de 2017

Cap agressió !! Quan serà l última? Denuncia via penal immediatament ! https://t.co/bpEo8drx7N — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 12 de març de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lamentat i criticat, a través de les xarxes socials, l'agressió que dos nois han patit aquest cap de setmana a Berga, pel simple fet de fer-se un petó en públic davant d'una discoteca. En un tuit, Puigdemont ha donat tot el seu "suport" als dos agredits, i ha sentenciat que no hi pot haver "ni violència ni discriminació".En aquest punt, diverses institucions han anunciat que concorreran en la via penal contra aquest fet. La consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, que ha indicat a través de Twitter que hi haurà una "denúncia penal immediatament".

