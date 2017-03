El nou partit dels "comuns" que abanderen Xavier Domènech i Ada Colau tindrà un codi ètic que limitarà els sous i els mandats dels seus càrrecs públics, prohibirà que la formació s'endeuti amb entitats bancàries i establirà "els mecanismes necessaris" per evitar les portes giratòries. Així ho ha determinat el grup impulsor en un esborrany al qual ha tingut accési que, tal i com estava previst, s'acabarà aprovant la setmana que ve. La xifra límit del sou i el nombre màxim de mandats el decidiran els inscrits a la formació a partir de l'assemblea fundacional del 8 d'abril.L'existència d'aquest document topa frontalment amb un dels arguments que està defensant la direcció de Podem per argumentar que en aquests moments "no es donen les condicions" per formar part del nou partit dels "comuns". De fet, fa un mes que Podem va deixar d'anar a les reunions per definir el futur del nou partit. Albano Dante Fachin ha obert una crisi en el procés de confluència i està explicant a les seves bases a les reunions que ha fet arreu del territori que la nova formació no preveu tenir un codi ètic malgrat que una acta d'una reunió a la qual va assistir Podem demostra que aquest compromís existia i estava previst.

Els principis ètics generals definits seran aprovats a l'assemblea fundacional del 8 d'abril i, a partir d'aleshores, es posarà en marxa un procés participatiu perquè sigui la militància qui decideixi quin ha de ser el sou dels seus càrrecs i a quants mandats s'ha de limitar la seva tasca. "Primer ens hem centrat en definir el model de país i serà a partir de l'assemblea quan ens centrarem en el disseny de l'instrument per fer-ho possible", explica un dels membres del nucli que impulsa el nou partit.La coordinadora transitòria que s'esculli a l'assemblea fundacional serà l'encarregada de desplegar el codi ètic, així com el model organitzatiu definitiu i la preparació d'un programa electoral pensant en unes eleccions catalanes abans del març del 2018.

