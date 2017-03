Una voluntària recull brossa en segon pla. En primer platja dels Eucaliptus, un tub de plàstic. Foto: Sílvia Jardí / ACN

Més de 200 voluntaris han netejat este diumenge 7 espais naturals del Delta de l'Ebre en la campanya 'Per un Delta Net'. Des de la platja dels Eucaliptus (Amposta), el director del Parc Natural del Delta, Francesc Vidal, ha explicat que la campanya tracta de coordinar esforços per netejar els espais però, sobretot, impulsar la "sensibilització que la brossa no torna sola a casa i que s'ha de recollir".L'any passat es van replegar 7,4 tones de brossa, tres quartes parts de la qual eren plàstics. Enguany, i com a part d'una prova, una part del plàstic recollit s'enviarà a una ONG francesa que es dedica a reciclar este tipus de material procedent del mar, que als abocadors no poden reciclar per la quantitat de sorra i aigua que acumulen.Segons ha explicat Vidal, l'ONG francesa els va contactar per si, amb la campanya 'Per un Delta Net', es podia fer una recollida selectiva dels plàstics que procedeixen de mar i que necessiten un procés de reciclatge diferent del que no ha estat en contacte amb l'aigua. L'organització intenta trobar "una segona vida" i transforma el plàstic en diferents objectes, com ara bolígrafs o clauers. Els plàstics que es recullen al Delta són difícils de reciclar en un abocador perquè "van plens d'arena i aigua" i acaben amb la brossa general.En concret, s'han fet accions de recollida de residus a l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. La brossa que es replega en estes zones és per actituds incíviques de visitants o locals que deixen, sobretot, envasos a les platges. Amb tot, Vidal ha recordat que el Delta "és un espai que té moltes portes a la brossa": "d'una banda, té més de 100 quilòmetres de línia litoral que surt al mar Mediterrani, un mar molt habitat i amb molta pressió humana" que fa que reculle la brossa directament del mar. D'altra banda, "també ve del riu, amb la conca de drenatge, i de la xarxa de reg", ha explicat el director del PN Delta.D'altra banda, el regidor d'Amposta Dani Forcadell ha explicat que la platja dels Eucaliptus, on s'han aplegat 25 voluntaris, són sis quilòmetres de llargada que acumulen "molta brossa del mar, fruit de l'incivisme de la gent". "Les conductes incíviques són el resultat de què trobem aquí", ha recordat Vidal, que ha explicat que molts residus que es tiren al mar "fan cap a les platges del Delta, molt extenses, o en zones del Parc". "Cal molt esforç per mantenir-les netes però moltes vegades això no és possible i precisament és una de les queixes de molts turistes", ha afegit.Forcadell ha apuntat que la campanya té un caràcter més aviat simbòlic que no pas efectiu, perquè en un sol dia no es pot retirar tota la brossa que acumulen els espais naturals del territori. En esta línia, el regidor ampostí ha animat "a la gent de fora" però "sobretot als que viuen al Delta" a mantenir els espais nets per "gaudir-los i traspassar-los de manera correcta a les futures generacions".Amb una bossa de plàstic a la mà i amb ganes de caminar, més de 200 voluntaris s'han repartit per diferents espais naturals del Delta amb la vista fixada a terra per identificar residus. Un cop la bossa plena, un camió les recollia. Entre els voluntaris a la platja dels Eucaliptus hi ha participat la Carla i l'Ariadna, de l'Associació Coll Verd d'Amposta: "som del Delta i què menys que venir a recollir la brossa que tothom deixa?", s'han preguntat. També l'Olívia, de Santa Bàrbara, ha participat acompanyada de la Gemma."Hem trobat molts plàstics", ha lamentat l'Olívia, que ha explicat que havia recollit a la bossa "moltes ampolles, mitjons, roba i algun vidre". "És evident que la gent no pren consciència", ha conclòs. La Carla i l'Ariadna han trobat altres objectes curiosos, com ara una cistella de bàsquet, moltes xarxes de pescadors, cordes, cartutxos de caçador i fins i tot parts d'un cotxe.A Amposta han participat 25 voluntaris; a Sant Jaume, 27; a l'Ampolla, 33; a Camarles, 11; a Sant Carles de la Ràpita, 60; a l'Aldea, 28; i a Deltebre, 20.

