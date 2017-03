L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi ha presentat aquest dissabte el nou drac de la Setmana Medieval, un dels més grans de Catalunya. El drac fa 8,5 metres de longitud i 4 metres d'alçada i compta amb un sistema articulat a les cames que fa que es moguin mentre avança, portat per dues persones. Les ales són abatibles, i el coll, la mandíbula i la cua també són articulats, amb l'objectiu d'augmentar-ne el realisme. La bèstia s'estrenarà durant l'espectacle més emblemàtic de la festa, la representació de la Llegenda de Sant Jordi el dissabte 22 d'abril.En el procés de construcció del nou drac encarregat per l'Associació han participat quatre empreses catalanes, Ovni Medialab en la direcció del projecte, Protopenedès, en el modelatge, Ferroluar en el disseny i construcció de l'esquelet i Quagga en el modelatge, l'escultura i pintura. El projecte ha inclòs un extens estudi morfològic inspirat en fauna real -potes d'aus, dents de cocodril, etc.- i fins i tot dinosaures per realitzar esbossos a mà i posteriorment renders en 3D abans d'iniciar-se la construcció.El projecte de construcció del nou drac ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Montblanc i la conselleria de Cultura de la Generalitat. Més de 300 persones van assistir durant la presentació del nou drac a l'església de Sant Francesc. El president de l'Associació, Joan López, ha explicat que el drac "culmina el redisseny escenogràfic i artístic de la representació" i també serveix per celebrar el trentè aniversari de la festa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)