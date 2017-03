Tres dies davant el riu Ebre, a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) han servit a l'escriptor Màrius Serra i al músic Dani Alegret, d'Els Amics de les Arts, per crear una cançó tot partint d'una narrativa. Ho han fet en la residència creativa de Litterarum 2017 i presentaran la peça el 25 de maig, quan arrenqui el certamen. Les residències literàries pretenen estretir vincles i crear a partir de la literatura i la música, de manera que s'acaba gestant un projecte de nova creació amb la inspiració del paisatge del territori. En aquesta ocasió, s'ha partit de la proposta de fer una cançó amb la part final del llibre de Serra Quiet. "A partir d'un dels fragments, hem generat una melodia que ens ha anat arrossegant fins al punt que he reescrit tota la part de la lletra perquè pogués acabar sent una cançó", ha explicat l'escriptor a l'ACN. Per Alegret, l'Ebre "ha tingut un efecte balsàmic" en el procés creatiu.Quiet, de Màrius Serra, narra la vida del fill de l'escriptor amb l'àlies Llullu, que va néixer amb una greu encefalopatia i que va morir als nou anys. Amb la residència creativa, Serra va decidir agafar l'última part del llibre, quan el personatge, amb paràlisi cerebral, pren la paraula: "és un text molt conclusiu, molt poètic, però no és cap poema", aclareix. La proposta ha partit, doncs, de posar música al text. "Alegret ha generat una melodia mantenint un fragment concret del text que parla de la relació de la mare amb el nen", ha explicat l'escriptor, que ha dit que s'ha reescrit tot el text en funció del ritme marcat i de la longitud sil·làbica de la melodia.Alegret ha explicat que poder crear conjuntament amb Serra ha facilitat musicar una narrativa perquè estar conjuntament amb l'autor de l'obra permet fer més canvis que el músic sol no faria. "És d'aquelles coses que fan valorar la residència artística", ha dit. "No m'hauria atrevit a modificar segons quines coses per adaptar-les a la cançó, però el fet d'estar junts em permetia dir-li: mira, necessito que això vagi així, tu m'ho pots reescriure?", ha explicat. Per l'escriptor, el resultat és una cançó "molt emotiva, molt intensa i profundament poètica". La cançó definitiva es podrà escoltar en la prèvia d'inici de Litterarum, que farà deu anys, i es farà en un escenari amb un seguit de recursos visuals encara per concretar.El músic d'Els Amics de les Arts ha explicat que han funcionat molt bé com a tàndem amb Serra i que ha estat "molt bonic" perquè els dos havien tingut sempre propostes de projectes sense poder acabar asseient-se els dos a fer-ho realitat. "Quin regal poder compartir aquests tres dies amb ell!", ha dit.Serra i Alegret han estat tres dies en un apartament a Móra d'Ebre, on el músic s'ha endut el seu piano elèctric per poder treballar en la melodia. "El més bonic de treballar a l'Ebre és que ha tingut un efecte balsàmic", ha afirmat el músic d'Els Amics de les Arts, que ha explicat que la proposta de fer sortir una cançó a partir del llibre Quiet ja la tenien al cap i al territori han pogut deixar-se "captivar pel paisatge preciós que teníem just davant". "A banda d'inspirar-nos, també ens ha fet companyia en els moments que necessitàvem relaxar-nos". L'escriptor també ha valorat "l'evolució" de paisatge, diferent del vespre respecte al matí, quan està "tot totalment emboirat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)