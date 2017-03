La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha clos el XIX congrés de les joventuts del partit, la JNC, aquest divendres, i en el seu discurs ha aprofitat per intentar trencar amb la imatge que s'ha donat aquesta setmana de CDC i del president del PDECAT, Artur Mas, arran de les declaracions de Félix Millet i Jordi Montull al cas Palau.Pascal ha demanat "ajuda" a la militància per "fer un partit" on es reivindiqui "l'honestedat, la perseverança, el creure en nosaltres mateixos i el patriotisme", i ha volgut allunyar-se de les sospites de finançament irregular que planen sobre CDC i Mas."Gastem el que tenim, fem les coses amb allò del que disposem. En tot cas, si a casa nostra n'entren 10, en farem servir 10", ha proclamat, tot demanant una alta "exigència ètica" al nou PDeCAt. A més, sense esmentar noms, ha assegurat que el partit que ella vol és aquell on "hi és el que s'ho treballa" i no "els que hi són perquè toca". "No és l'època d'un petit individu que treballa per l'agenda personal i el projecte propi", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)