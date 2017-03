Andy Aguilar és un dels dos nois que aquest dissabte van ser agredits a Berga, per fer-se un petó en públic i declarar lliurement la seva condició sexual . Segons ha explicat a, quan va sortir a fumar a les portes de la discoteca La General, va patir la burla i posterior agressió per part d'un altre noi jove, que anteriorment els havia increpat. Els fets, ha relatat, van tenir lloc a l'entrada de la sala de festes pels volts de les 4.00 de la matinada, quan ell i la seva parella van fer-se un petó a la boca.Tal com ha relatat, un noi de poc més de 20 anys els va començar a insultar, amb frases com "iros para otro lado", "esto que hacéis es de mala educación" o "no sabes que esto puede dar asco a alguien". Volent fer cas omís de les provocacions, van seguir a la seva, ha indicat, i es van tornar a fer un altre petó. Va ser en aquest moment quan, tal com ha explicat, el noi els va començar agredir. "Llavors vaig anar cap a ell, i ja no recordo res més perquè va començar la baralla, va venir altra gent i tot va anar molt ràpid; no sé si vaig perdre el coneixement", ha declarat.En aquest punt, Aguilar ha reconegut que tot el que va passar ho sap perquè la gent que estava allà li ho ha explicat, ja que alguns coneguts dels agressors també se'ls hi van tirar a sobre, amb cops de puny i puntades d peu, i tant ell com la seva parella van acabar a terra sense noció del que estava passant. Segons ha explicat, els porters de la discoteca La General van haver d'intervenir quan van veure la baralla, intentant acabar amb l'agressió, i finalment separant les dues parts. Respecte de la discoteca, ha afirmat Aguilar, ni ell ni el seu company tenen cap crítica, ja que els fets es van produir al carrer, i durant tot el dia han rebut trucades i missatges dels seus propietaris i treballadors, donant-los el suport i posant-se a la seva disposició per si han de declarar.Al lloc, ha precisat Aguilar, s'hi van desplaçar patrulles de policia i ambulàncies, que van traslladar els ferits a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, i aquest diumenge tant ell com la seva parella han presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra dirigida a la primera persona que els va agredir. En el seu cas, ha precisat, té diversos cops a la cara, a l'esquena i a les cames, mentre que el seu company, el Jorge, té el genoll "molt inflat", a part de diversos cops a la cara i al cap. El pitjor, però, ha afirmat, són les conseqüències psicològiques i morals de l'agressió. "Estem descol·locadíssims i destrossats anímicament", ha declarat. I és que, tal com ha relatat, durant 28 anys sempre s'havia mostrat obertament homosexual a Berga i al Berguedà, i "no hi havia cap problema", ja que, tal com ha dit, "estar amb la persona que estimes i fer-li un petó és el més lògic".Per això, ha afirmat, ha pres la determinació de denunciar-ho públicament a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. "Vull visibilitzar-ho perquè no es torni a repetir, que fem pinya i que es vegi que aquest noi no és l'exemple de la societat que volem construir", ha sentenciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)