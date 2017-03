El showman pontsicà "Lo Pau de Ponts" ha publicat aquest diumenge el seu darrer videoclip, un curiós vídeo en el que es desdobla per alertar dels perills de la velocitat al volant. El cantant pren com a referència la cançó "Despacito" de Luis Fonsi per crear la seva versió, "A poc a poc", que la planteja com un diàleg entre un conductor i un copilot, ambdós encarnats pel mateix cantant.



​La peça, explica el cantant, va sorgir arran de la petició popular de convertir un petit vídeo que va penjar a Instagram en una cançó sencera. En aquest petit fragment, el noguerenc cantava una petita estrofa que s'ha convertit en la tornada de la seva nova cançó. "A poc a poc, vigila el radar i no siguis badoc, anant tan de pressa estàs jugant amb foc, si et foten la multa et diré 'massa poc'. A poc a poc on vas tan de pressa si no has d'anar enlloc, i au corre-m'hi tots després si tens un xoc, cagondena afluixa tros de carallot".





