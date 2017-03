Berga ha viscut, aquest cap de setmana, un alarmant cas d'homofòbia. Aquest dissabte 11 de març dos nois van ser víctimes d'una agressió davant de la discoteca La General de Berga per donar-se un petó en públic. "Així hem acabat per besar-nos davant d'una discoteca de Berga a la 4am", han manifestat a través de les xarxes socials.Davant d'aquesta situació, han indicat, ja han presentat una denúncia, tot i que "els cops i la impotència segueixen". Per això, han lamentat també públicament el cas, afirmant que "no es pot repetir en ple segle XXI", i han instat l'Ajuntament de Berga a no permetre-ho. "Estem destrossats, he volgut ensenyar-li on he viscut tants anys al meu xicot i ens passa això..., tot i així gràcies a tots els que heu estat allà i ens heu mostrat el vostre suport", han afirmat.Paral·lelament, aquest dilluns a les 19.00 hores s'ha convocat, a la plaça de Sant Pere de Berga, una concentració de suport a l'Andy i el Jorge, els dos nois agredits, per condemnar aquest tipus d'agressions i reclamar el dret a "estimar lliurament, sempre".

