L'esforç que els jugadors del Barça van fer dimarts en la remuntada davant del PSG a la Champions League sembla que els ha passat factura a la Lliga. Els de Luis Enrique han caigut davant d'un Deportivo de La Coruña (2-1) entregat en un partit elèctric on els blaugrana només han sabut trobar la porteria local en la represa de la segona part i per igualar un resultat advers.Luis Enrique ho va advertir, i ha acabat passant. L'empenta de bona sintonia que va dur la remuntada europea podria tenir conseqüències a la Lliga, i així ha estat, mantenint el liderat de manera momentània mentre el Madrid no jugui el seu compromís d'aquest diumenge al vespre.Al Barça se li escapa una oportunitat molt important de mantenir el liderat, i tot i que ha sortit molt endollat i amb molta fam de gol, no hi ha hagut encert. El Depor s’ha sentit còmode en tot moment, jugant a casa i amb una afició tant entregada com els jugadors que trepitjaven la gespa de Riazor. Prova d’això ha estat l’esperit guerrer, que ha suposat la primera groga del partit només al minut 12 per a Fernando Navarro després de fer una falta sobre Denis Suárez.La intensa pluja feia preveure una tarda gris, que ha enterbolit fins i tot les filigranes de Leo Messi amb Luis Suárez per apropar-se a la porteria de Poroto Lux. Han estat els locals, però, els primers en fer jugades amb perill real.Al minut 38 Ter Stegen ha aconseguit desviar una pilota a córner amb una gran estirada, que ha evitat que un xut de Joselu, a centrada de Fernando Navarro, fes pujar el marcador. De fet, només ho ha retardat uns segons, donat que el mateix Joselu s’ha fet seva una pilota perduda a l’àrea petita després del córner que se li ha escapat a Ter Stegen, i que no ha perdonat, etzibant una forta canonada imparable.Abans de la mitja part, Suárez ha avisat amb un xut que ha anat a parar a l’exterior de la xarxa de Lux. Piqué ho ha tornat a fer, xutant una pilota per sobre del travesser.La represa del partit ha arribat amb molt bones sensacions per als culers, que s’han confirmat amb el gol de Luís Suárez al minut 46, quan feia només un minut que la pilota rodava sobre la gespa. L’equip ha sortit amb molta determinació, i una centrada de Denis Suárez no ha estat suficient per a André Gomes, però si per a l’uruguaià, que ha connectat amb una canonada la pilota, impossible per a Lux. Suma, així, el seu gol número 21 a la Lliga, dos menys que el màxim anotador, Leo Messi, que en té 23.L’ambient s’ha caldejat sobre la gespa i els locals han reclamat penal sobre Carles Gil, que no s’ha concedit. Messi ha tornat al minut 56 el gol a les seves botes, el mateix minut en què Arda ha estat substituït per Iniesta, i André Gomes per Rakitic.El Dèpor ha fet un important exercici físic, que ha tingut la seva recompensa al minut 43 quan Álex Bergantiños s’ha imposat en el joc aeri i ha anotat el segon gol pels gallecs. Suárez l’ha tingut de nou a les acaballes del partit, després d’una bona combinació amb Messi, però no ha pogut ser.Amb tot plegat, el Barça haurà d’estar pendent per veure què fa el Reial Madrid aquest diumenge al vespre ne el seu compromís a casa amb el Betis per saber si manté el liderat de la Lliga.

